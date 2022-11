Air France annule une opération de greenwashing

En bref — Transports

Exit la plantation d’arbres lors de l’achat d’un billet d’avion, censée compenser les émissions de CO 2 . L’opération de greenwashing d’Air France est annulée grâce à la mobilisation du collectif Pensons l’aéronautique pour demain (Pad).

Le 11 octobre, il dénonçait, dans une tribune publiée sur Reporterre, le fait que la compagnie aérienne proposait à ses passagers de supprimer les émissions de gaz à effet de serre des vols via une option « environnement ». Par exemple, en payant 4 % supplémentaires du prix de son billet, le voyageur devait permettre de planter « assez d’arbres » pour absorber autant de CO 2 que son vol en émettait. « C’est très séduisant, car cela nous fait croire que l’on peut prendre l’avion sans émettre de CO 2 en payant une simple option, or, c’est totalement faux », dénonçait le collectif rassemblant ONG, salariés et scientifiques.

Toutes les compagnies aériennes doivent renoncer à cette pratique mensongère

Cette mobilisation a payé. L’entreprise « a reconnu un manque de cohérence avec [leur] politique environnementale et nous a indiqué que l’option “environnement” avait été suspendue du fait de notre interpellation ! » se félicitent les signataires de la tribune. La contribution au développement des carburants alternatifs sera toujours proposée, mais « elle ne sera plus liée aux émissions du vol car Air France reconnaît que la production actuelle est marginale (0,01 % au niveau mondial) et l’obligation d’incorporation imposée par la France est faible (1 %) ». Air France promet également de ne plus passer sous silence les conséquences climatiques de l’aviation autres que ceux du CO 2 .

Le collectif Pad annonce qu’il lancera prochainement une campagne pour que toutes les compagnies aériennes renoncent à cette pratique faisant croire que planter des arbres permettrait d’effacer les émissions d’un vol, « alors que ce moyen n’est ni sûr ni immédiat ».

