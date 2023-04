Aux États-Unis, un géant pétrolier espionne des écologistes

En bref — Luttes

Pendant des mois, une entreprise américaine de sécurité a enquêté sur des activistes écolos. Voilà ce que révèlent les magazines en ligne The Intercept et Grist, dans un article publié le 13 avril.

Les deux journaux écrivent que l’entreprise TigerSwan, fondée par le militaire à la retraite James Reese, a été engagée par la société pétrolière Energy Transfer, pour espionner les militants qui s’opposent à la construction de l’oléoduc, Dakota Access Pipeline, dans le Dakota du Nord (États-Unis). D’après les auteurs de l’article, TigerSwan a utilisé « la surveillance des réseaux sociaux, la surveillance aérienne, l’écoute radio, des salariés infiltrés et des bases de données d’enregistrements ».

Des courriels et des discussions sur WhatsApp ont aussi confirmé que TigerSwan avait suivi des opposants à l’oléoduc dans leur voiture, et aidé Energy Transfer à monter un dossier juridique contre ces activistes. L’ONG de protection de l’environnement 350.org est notamment mentionnée à de nombreuses reprises.

Une enquête non autorisée

« Partout dans le monde, nous savons que des milliers de groupes ont été espionnés par le gouvernement et des sociétés de sécurité privées qui servent les intérêts de l’industrie des combustibles fossiles, a déclaré May Boeve, directrice exécutive de 350.org, dans un communiqué. Cela représente un abus de pouvoir ahurissant et une ingérence significative dans le droit à la liberté de pensée politique et le droit de manifester. »

The Intercept et Grist rapportent que TigerSwan a travaillé pendant des mois sans licence autorisée. C’est pour cette raison qu’en 2017, le North Dakota Private Investigation and Security Board — un conseil nommé par le gouverneur, qui réglemente les industries de sécurité dans l’État — avait poursuivi en justice l’entreprise de sécurité. C’est dans le cadre de cette affaire que des documents internes à TigerSwan ont été rendus publics.

