Canal de Panama : accès limité pour les bateaux pour cause de sécheresse

À cause d’une forte sécheresse, le passage des bateaux sera restreint pendant un an sur le canal de Panama, reliant l’Atlantique et le Pacifique. Avec le réchauffement climatique et le phénomène El Niño, il a moins plu cette année au Panama. Résultat : les lacs et les sources qui alimentent le canal ont vu leur niveau baisser, alors que cette eau est indispensable pour que les bateaux puissent traverser les écluses.

Lorsqu’un porte-conteneur emprunte cette voie, près de 200 millions de litres d’eau douce se perdent dans l’océan. Pour économiser cette précieuse eau, le nombre de navires autorisés sur le canal a été revu à la baisse : 32 bateaux par jour, contre 40 en moyenne l’an dernier. Leur tirant d’eau (la hauteur de la partie immergée du bateau) a été réduit à 13,4 mètres, les obligeant ainsi à être moins chargés. « Nous prévoyons de prolonger ces mesures pour un an, à moins qu’en septembre, octobre et novembre de fortes pluies ne tombent », a déclaré à l’AFP Ilya Espino, administratrice adjointe du canal.

En conséquence, de spectaculaires embouteillages de bateaux se sont formés de chaque côté du canal, chacun devant attendre son tour pendant parfois plus d’une dizaine de jours pour pouvoir traverser. Cette semaine, 130 bateaux étaient bloqués.

