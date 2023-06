Canicules : 33 000 décès en huit ans

En bref — Santé

Le réchauffement climatique et la fréquence des vagues de chaleur ont provoqué près de 33 000 décès entre 2014 et 2022, parmi lesquels 23 000 personnes âgées. Ces chiffres ont été publiés le 23 juin, dans un rapport de Santé publique France. Si les périodes de canicule ne représentent que 6 % des jours étudiés sur la totalité de l’étude, ces pics de chaleur ont provoqué près de 28 % des décès recensés. De plus, l’élévation globale de la température moyenne génère une plus grande fréquence de risques. Entre 1 000 et 7 000 décès sont désormais attribuables à la chaleur chaque année, selon Santé publique France.

Dans ses conclusions, l’agence publique insiste donc sur l’importance de se munir d’outils de préventions pour diminuer les risques et la mortalité « en privilégiant les solutions les plus respectueuses de l’environnement et les moins énergivores et des interventions de fond pour rendre les villes plus résistantes face à la chaleur ». Notamment, en favorisant des politiques publiques qui adaptent la structure des villes pour éviter « les îlots de chaleur » dans les zones urbaines.

Près de 60 % des ménages souffrent de la chaleur

Parmi les endroits surexposés aux températures élevées, les logements mal isolés, dans des quartiers en manque de végétalisation. C’est ce que rapporte une deuxième étude, publiée par la fondation Abbé Pierre ce 26 juin, qui souligne que près de 60 % des ménages ont souffert de la chaleur dans leur logement en 2022.

Sur le ton de l’urgence climatique, l’association déplore les « 5,2 millions de passoires thermiques qui se transforment en bouilloires énergétiques impossibles à refroidir en été ». La Fondation Abbé Pierre réclame donc que les autorités publiques, États, collectivités et propriétaires se saisissent de la question de la précarité énergétique d’été en facilitant la démarche de travaux et de rénovation des villes. Dans l’espoir d’inverser la courbe de mortalité, qui pourrait encore grimper davantage avec l’augmentation du nombre et de la fréquence des vagues de chaleur.

