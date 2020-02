Cinq candidats aux municipales de Paris ont débattu de leurs propositions écologiques

Urgence climatique oblige, l’écologie a été placée au cœur des élections municipales françaises des 15 et 22 mars 2020. La ville de Paris ne fait pas exception : tous les concurrents affichent un programme (plus ou moins) écolo. Ce mardi 25 février, les candidats étaient invités à présenter leurs propositions concrètes lors d’un débat organisé par La Base (base d’action sociale et écologique).

Seuls Danielle Simonnet (La France Insoumise) et David Belliard (Europe Ecologie Les Verts) se sont déplacés en personne. La maire sortante Anne Hidalgo (Parti Socialiste) était représentée par son adjointe à la Transition écologique, Célia Blauel, tandis que Gilles Mentré et Isabelle Saporta étaient présents respectivement au nom de Rachida Dati (Les Républicains) et Cédric Villani (candidat dissident LREM). Agnès Buzyn, tête de liste du parti présidentiel à Paris, n’a pas souhaité participer à l’événement.

Pendant deux heures, les cinq rivaux ont débattu sur trois thèmes principaux : la mobilité, l’alimentation et l’urbanisme. Ils étaient interrogés par différents collectifs comme France Nature Environnement, Respire, Greenpeace, etc. Qui a été le plus concret ? Quelles propositions ont le plus séduit ? Soyez patients, Reporterre vous racontera dès demain en détail cette soirée spéciale.

