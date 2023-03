Dans le Gers, une zad expulsée au tractopelle

En bref — Luttes

La zad (zone à défendre) de l’Orchidée, dans le Gers, vient d’être en partie expulsée. Implantée au milieu des bois, cette occupation lutte contre un projet de parc photovoltaïque. Depuis le mois de septembre, les militants et militantes avaient bâti plusieurs cabanes et érigé des barricades pour défendre cet espace de 7,6 hectares classé en Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

Mais, le 14 mars, la tension est montée d’un cran. Dans un communiqué, les occupants racontent avoir été réveillés par la visite d’une vingtaine de gendarmes et d’un tractopelle. Plusieurs cabanes et un potager ont été détruits. Au cours de l’opération, les zadistes ont tenté de s’interposer. D’après eux, « un.e camarade a été blessé aux jambes par le tractopelle qui ne s’est pas arrêté, encouragé par l’un des gendarmes ».

« Incidents gravissimes qui auraient pu être évités »

En apprenant la nouvelle, l’association des Amis de la terre du Gers n’a pas tardé à réagir par la voix de son vice-président Jean-Manuel Fullana : « À nos demandes répétées d’assises départementales des énergies renouvelables (et sans attendre les résultats de la charte départementale desdites énergies), le préfet a opposé une fin de non-recevoir. Ces incidents gravissimes auraient pu être évités par le dialogue », a-t-il regretté auprès de la Dépêche.

