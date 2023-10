Dauphins victimes des pêcheurs : les filets de fond mis en cause

Pourquoi les dauphins sont-ils autant victimes des filets de pêche dans le golfe de Gascogne ? Le 26 octobre, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) a présenté les premiers résultats des travaux qu’il mène au sein du projet Delmoges (Delphinus Mouvements Gestion), lancé début mars 2022, pour une durée de trois ans. Objectif de ce projet : mieux comprendre le comportement des cétacés et expliquer ces captures accidentelles.

Grâce aux observations menées du 5 janvier au 26 mars 2023, lors de survols aériens de la zone centrale du golfe de Gascogne, les scientifiques ont comptabilisé plus de 3 000 mammifères marins de 8 espèces différentes sur 8 900 km. 2 500 étaient de petits delphinidés, en grande partie des dauphins communs. Vingt-cinq carcasses de delphinidés ont également été recensées à la surface. En parallèle, pendant un mois, un drone autonome de surface a parcouru 1 600 km dans une zone située entre Royan et Noirmoutier.

« Les plus fortes concentrations de dauphins et de leurs proies préférentielles ont été détectées près des côtes, à moins de 100 m de profondeur », constate l’Ifremer. Il ajoute que la présence très près du fond de grands bancs de petits poissons, composés de sprats et de sardines, a surpris les scientifiques qui n’avaient encore jamais observé ce comportement. Les dauphins pourraient ainsi être amenés à plonger très près du fond pour se nourrir. Pour cette raison, ils pourraient se retrouver « en interaction avec des filets de pêche posés près du fond, qui ciblent les poissons de fond comme la sole », juge l’Institut. Une seconde campagne d’observations est envisagée l’hiver prochain afin d’étayer cette hypothèse.

