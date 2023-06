Des centaines de scientifiques s’engagent contre le programme nucléaire du gouvernement

Tribune — Nucléaire

Considérant les risques et les conséquences des installations nucléaires, plus de 200 chercheurs, universitaires et ingénieurs appellent à signer l’appel suivant à refuser le nouveau programme nucléaire.

Le 11 février 1975, dans les colonnes du Monde, 400 scientifiques invitaient la population française à refuser l’installation des centrales nucléaires « tant qu’elle n’aura pas une claire conscience des risques et des conséquences ». Rappelant le caractère potentiellement effroyable d’un accident nucléaire, ils constataient que « le problème des déchets est traité avec légèreté », et que : « systématiquement, on minimise les risques, on cache les conséquences possibles, on rassure ».

La pertinence de cet appel, qui pourrait être repris quasiment mot pour mot aujourd’hui, a été largement confirmée dans les dernières décennies :

• Présentés à l’époque comme impossibles, les accidents graves ou majeurs se sont multipliés, entraînant des rejets massifs de matières radioactives. Ils ont touché aussi bien des cœurs de réacteurs (Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima) que des dépôts de déchets radioactifs ou des usines de combustible (Mayak, Tokaimura, WIPP, Asse).

• De vastes zones géographiques ont été ainsi rendues toxiques pour tous les êtres vivants et les irradiations et les contaminations radioactives continuent de faire de nombreuses victimes, y compris autour des installations en fonctionnement « normal ».

• L’industrie du nucléaire a officiellement accumulé en France plus de 2 millions de tonnes de déchets radioactifs, dont 200 000 tonnes dangereuses sur de longues périodes, un volume très sous-estimé qui ne comptabilise ni les stériles et déchets miniers abandonnés à l’étranger, ni les « matières » destinées à un hypothétique réemploi (combustibles usés, uranium appauvri, uranium de retraitement…).

• Le démantèlement et la dépollution des sites déjà contaminés sont à peine engagés, s’annoncent excessivement longs et coûteux, et vont encore aggraver le bilan des déchets.

Force est de constater qu’après un demi-siècle de développement industriel, nous ne maîtrisons toujours pas les dangers de l’atome, et n’avons fait que repousser des problèmes annoncés de longue date.

Comment garantir la paix éternelle requise par le nucléaire ?

Pourtant, hors de tout débat démocratique, et sans avoir procédé à un réel bilan des choix passés et des options qui s’offrent aujourd’hui, nos gouvernants s’apprêtent à relancer un nouveau programme électronucléaire. Sous prétexte d’urgence climatique, et sur la base d’arguments tronqués, simplistes, voire lourdement erronés, des lobbyistes disposant d’importants relais médiatiques s’emploient à organiser l’amnésie.

Rappelons que, pour stocker une fraction seulement des déchets les plus dangereux produits à ce jour en France, déchets qui selon certains « tiendraient dans une piscine olympique », on s’apprête à creuser 300 km de galeries sous un site de 29 km2, pour un coût provisoirement estimé entre 25 et 35 milliards d’euros, et ce sans certitude sur la durabilité de ce stockage aux échelles géologiques requises, de l’ordre d’au moins 100 000 ans.

Rappelons que les conséquences d’accidents majeurs tels que Tchernobyl et Fukushima ne peuvent se réduire à un petit nombre de morts « officiels ». Le fait qu’un bilan sanitaire et économique sérieux du drame de Tchernobyl ne soit toujours pas établi devrait interpeller tout esprit scientifique. Un large éventail de morbidités affecte les habitants des territoires contaminés : conditions de vie dégradées, paupérisation et stigmatisation seront leur lot pour des siècles.

Deux faits majeurs de notre actualité devraient plus que jamais nous alerter : le dérèglement climatique, qui s’accélère, et la guerre en Ukraine. La raréfaction de l’eau douce et la réduction du débit des fleuves liés à une sécheresse bientôt chronique en France, tout autant que les risques de submersion des zones côtières dus à l’élévation du niveau des océans et à la multiplication d’évènements climatiques extrêmes vont rendre très problématique l’exploitation des installations nucléaires. Miser sur de nouveaux réacteurs dont le premier serait, au mieux, mis en service en 2037 ne permettra en rien de réduire dès aujourd’hui et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, comme l’urgence climatique l’exige. Par ailleurs, au-delà des horreurs de la guerre, la vulnérabilité de la centrale de Zaporijia menace l’Europe entière. Dans un tel contexte d’instabilité géopolitique, comment allons-nous garantir la paix éternelle requise par le nucléaire ?

Un modèle économique fondé sur le productivisme et le gaspillage

Dans l’immédiat, l’effort industriel et financier que représenterait ce nouveau programme détournerait pour longtemps les moyens nécessaires pour affronter les défis conjugués de la crise climatique, de l’effondrement du vivant, des pollutions généralisées et de l’épuisement des ressources. Le système électronucléaire est au contraire indissociable d’un modèle économique fondé sur le productivisme et le gaspillage, qui doit prioritairement être revu.

Aujourd’hui, toute critique de la technologie nucléaire, soumise au double secret industriel et militaire, est devenue extrêmement difficile au sein des écoles, laboratoires et instituts qui lui sont liés. Mais les sciences de l’ingénieur n’ont le monopole ni du savoir ni de la légitimité pour décider de notre avenir. Les sciences de la terre et du vivant, de la santé, les sciences sociales et économiques, les humanités et les lettres produisent des enquêtes, des analyses et des contre-récits sans lesquels nous ne saurions rien aujourd’hui des véritables conséquences de l’atome sur les sociétés, les milieux de vie et les populations, humaines et autres qu’humaines.

C’est pourquoi nous, femmes et hommes scientifiques, médecins, enseignants, ingénieurs, universitaires et chercheurs, lançons cet appel à refuser tout nouveau programme nucléaire. À un choix imposé qui engagerait notre avenir sur le très long terme, nous opposons la nécessité d’élaborer démocratiquement et de manière décentralisée, à partir des territoires et des besoins, des propositions de rupture pour des politiques de sobriété, de transition énergétique et de justice écologique.

• L’appel peut être signé ici.

PREMIERS SIGNATAIRES Jean ADAM, Ingénieur

Mikael AKIMOWICZ, Maître de Conférences en Économie

Marie AUGENDRE, Géographe. Université de Lyon 2

Geneviève AZAM, Enseignante-Chercheur honoraire, Économiste

Igor BABOU, Enseignant-chercheur à l’Université de Paris en Sciences de l’information et de la communication

Pierre BADIN, Directeur de Recheche au CNRS retraité

Fabienne BARATAUD, Ingénieure de recherches INRAE

Frédéric BARD, Ingénieur

Laure BARTHÉLEMY, Docteure en Psychologie environnementale et sociale, chargée de recherches et de surveillance citoyenne des installations nucléaires

Francine BAVAY, Ingénieure, promotion Condorcet de l’ENA, retraitée

Abraham BEHAR, Médecin honoraire des hôpitaux de Paris. Président de l’Association des médecins français pour la prévention de la guerre nucléaire

Najib BENARAFA, Professeur agrégé de SVT et Conseiller départemental 92

Aurélien BERLAN, Philosophe, maître de conférence à Toulouse

Domi BERNARD, Maitre de Conférences, Physique

Yves BERTRAN ALVAREZ, Docteur en géologie

Antoine BIARDEAU, Ancien élève du Dpt Energétique de l’INSA de Lyon (campus de la Doua à Villeurbanne), option physique atomique

Emma BIGÉ, Philosophe, pofesseure d’épistémologie

Idriss BILLARD, Ingénieur en génie des matériaux

Edgar BLAUSTEIN, économiste

Guillaume BLAVETTE, Enseignant diplômé de troisième cycle, membre de FNE et du GSIEN

Françoise BLOCH, socioanthropologue, CNRS retraitée

Noam BLOCH, Doctorant en énergie hydraulique, Université Grenoble Alpes

Marie BONNIN, Enseignant-chercheur en génie des procédés et de l’environnement

Anne-Marie BONNISSEAU, Professeure en Sciences physiques

Bertile BOUCARD, professeure de microbiologie retraitée

Philippe BOURSIER, Professeur de sciences économiques et sociales

Pauline BOYER, Docteur en pharmacie et ingénierie des installations chimiques, diplômée personne compétente en radioprotection

Vincent BRIAND-BOUCHER, Docteur ingénieur, consultant climat énergie

Sylvie BRODZIAK, universitaire

Jean-Marie BROM, directeur de recherche émérite en physique des particules au CNRS

Xavier BROUT, enseignant physique chimie

Jean BRÉHÉRET, Dr ès sciences Géologie Professeur émérite

Jules CADIERGUE, Ingénieur thermicien

Catherine CADOU, Traductrice-interprète spécialisée dans le nucléaire

Claude CALAME, Directeur d’études EHESS, Paris, historien, anthropologue

Georges CANIAC, Spécialiste en Radioprotection : Centre essais du Pacifique - Médecine nucléaire — CERN

Philippe CHARREYRON, Ingénieur des Mines

Francis CHATEAURAYNAUD, sociologue, Directeur de recherche à l’EHESS, Directeur du Groupe de sociologie pragmatique et réflexive

Joël CHENAIS, Enseignant chercheur biologie moléculaire retraité

Boris CHENAUD, Enseignant chercheur en physique quantique, Université Montpellier

Gildas CHERBONNIER, Ingénieur en génie électrique, responsable du parcours Électricité et Maitrise de l’Énergie de l’IUT d’Angers-Cholet

Yves COCHET, Ancien ministre de l’Environnement

Aurélien Gabriel COHEN, Chercheur en géographie environnementale et en philosophie des sciences

Jean-François COLLIN, haut fonctionnaire, ENA (promotion Fernad Braudel), retraité

Mickael CORIAT, Astrophysicien

Jean-Paul COSTE, Physicien universitaire (Maître de Conférences, retraité)

Bernard COTTIER, Enseignant en électrotechnique et énergies renouvelables, agrégé de Sciences physiques

Romain COUILLET, Professeur des Universités, Chercheur transdisciplinaire.

Valérie D’ACREMONT, Médecin, prof universitaire de santé globale

Louis DALBERA, Économiste, consultant spécialiste en Développement

Jean-Marie DARBON, DR INSERM retraité

Thierry de LAROCHELAMBERT, Physicien énergéticien, chercheur émérite département énergie de l’Institut FEMTO-ST

Raoul de SAINT-VENANT, Polytechnicien (1973), conseil en stratégie

Anne DELABALLE, anthropologue, direction UGA Design Factory

Baptiste DELAUNAY, Ingénieur ENSAM — Ingeniero superior ETSII

Marc DELEPOUVE, Mathématicien CNAM

Jean-Jacques DELFOUR, Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud

Marc DENIS, Docteur physique atomique et moléculaire, GSIEN

Frédéric DENNINGER, Ingénieur École des Mines de Nancy FITI 2001

Isabelle DEPORTES, Ingénieure impacts sanitaires et écotoxicologique de l’économie circulaire

Lucien DESCHARMES, cadre industrie

Jean-Philippe DEVULDER, Graphiste, de formation scientifique en physique nucléaire

Adrien DICKELÉ, Professeur agrégé de physique-chimie option physique

Jean-Marie DOLLAT, Retraité ingénieur de l’industrie chimique

Jean-Marc DOLLET, Médecin

Alain DUBOIS, Professeur émérite au Muséum National d’histoire naturelle

Frédéric DURAND, Professeur des universités, géographie, université Toulouse II-Jean Jaurès

Philippe ENCLOS, Maître de conférences en droit privé, retraité, université de Lille

Jean-Pierre ESCOFIER, Maître de conférences mathématiques

Guillaume ETIEVENT, Ingénieur informatique

Alain FABART, Économiste, animateur de l’espace thématique Migrations d’Attac, membre de son conseil scientifique, militant pour une éducation populaire altermondialiste

Christine FASSERT, socioanthropologue

Éric FAUDRY, Directeur de recherche en biologie

Emmanuel FERNANDEZ, Ingénieur

Jacques FERRAT, Universitaire retraité

Pierre FETET, archéologue

Jean-Louis FISCHER, Docteur d’État ès lettres et Sciences humaines… Biologiste, Historien des Sciences…

Antoine FORT, Ingénieur

Michèle FOUCHÉ, ancienne chimiste retraitée

Anny FRADIN, Docteure en Biologie

Jean-Louis GABY, Ingénieur électromécanicien, ancien artisan en énergie solaire

Franck GAUDICHAUD, Historien, Professeur des universités, Université Toulouse Jean Jaurès

Mariette GERBER, Dr en Médecne, ès sciences et PhD, chercheur honoraire INSERM

François GHINET, Ingénieur CERN, retraité.

Nicolas GILLET, chercheur, sciences de la Terre

Jean-Christophe GIMEL, chercheur

Pierre GINESTE, Ingénieur, chercheur à EDF, Études et Recherches, retraité

Gaël GINOT, Physicien

Dominique GLAYMANN, Professeur des universités émérite en sociologie

Jean-Luc GODET, Maître de conférences de physique émérite

Anne-Sophie GODFROY, Maîtresse de conférences en philosophie, Université Paris-Est Creteil et République des savoirs (ENS, CNRS, Collège de France)

Isabelle GOLDRINGER, Dr, directrice de recherche, agroécologie et biodiversité cultivée

Sophie GOSSELIN, philosophe

Massimo GRANATA, Docteur – Ingénieur de Recherches CNRS

Jean GUENOT, technicien en électronique et en automatisme industriel/infirmier éducation nationale

Joël GUERRY, Ingénieur du Centre d’Études supérieures des techniques industrielles (CESTI), docteur-ingénieur en énergie et pollution (Paris VII)

Bernard GUIBERT, Polytechnicien, Docteur en économie, Statisticien, Retraité

Pouny GUILLE, Médecin

Didier GUY, Enseignant en ingénierie mécanique — Université de Strasbourg

Marie-Elise HANNE, Médecin biologiste honoraire

Jean-Marie HARRIBEY, Économiste, Université de Bordeaux

Stéphane HIS, HEC, UTC, Université d’Orsay, consultant indépendant

Sophie HOUDART, Ethnologie et sociologie comparative. Directrice de recherche CNRS

Sylvain HOUPERT, Docteur en sciences de l’ingénieur, thèse CNRS

Jean-Michel HUPÉ, Chercheur CNRS en écologie politique

Didier INOWLOCKI, Doctor en histoire contemporaine

Sabina ISSEHNANE, Économiste, Maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité

François JARRIGE, Historien

Christian JAUTROU, médecin retraité

Kévin JEAN, Enseignant-chercheur en épidémiologie au Cnam

Catherine JEANDEL, Directrice de recherche au CNRS en océanographie

Paul JOBIN, Sociologue, Institute of Sociology, Academia Sinica

Nicolas JOLY, Dr HDR, enseignant-chercheur

Élise JULIEN, Maîtresse de conférences, Sciences Po Lille

Michel LABROUSSE, Arts et Métiers, ex-ingénieur CEA et consultant en maîtrise de l’énergie, retraité

Jean-Paul LACOTE, Vice-président de l’ANCCLI

Jean LAFONT, ancien polytechnicien, Ingénieur général des ponts et chaussées retraité

Meriem LALIDJI, Master — Enseignante Biotechnologies

Bernard LAPONCHE, Polytechnicien, physicien nucléaire

Hubert LE BOZEC, Dr sciences physiques, DR CNRS retraité

Alain LE COMTE, Maître de Conférences en Physique

Hervé LE CROSNIER, McF Informatique, Université de Caen

Joëlle LE MAREC, Professeure, Museum d’histoire naturelle de Paris

Yves LENOIR, Ingénieur de recherche à l’École des Mines de Paris (1971-2010)

Emilie LETOUZEY, Anthropologue

Alain LIPIETZ, Économiste

Hervé LOQUAIS, Ingénieur Arts et Métiers, professeur certifié de mathématiques

Philippe LÉVY, Professeur des Universités Praticien Hospitalier

Jean-Luc MABILLON, médecin

Christine MALFAY-REGNIER, Médecin

Jean MALIFAUD, Maitre de conférences en mathématiques

Jean-Paul MALRIEU, Directeur de recherche émérite

Mathieu MANGEOT, Enseignant-chercheur en sciences de la soutenabilité

Odin MARC, Chargé de Recherche au CNRS, Géophysicien

Philippe MARMOTTANT, Physicien, CNRS et Univ. Grenoble Alpes

André MARQUET, Ingénieur, chercheur à EDF, Études et Recherches, retraité

Patrice MASSENET, Conseiller prévention des risques

Gustave MASSIAH, Ingénieur, économiste, altermondialiste, ancien professeur à l’École nationale supérieure d’architecture

Laurence MAURICE, Hydro-géochimiste de l’environnement, Directrice de Recherches à l’IRD

Jean-Philippe MELCHIOR, MCF HDR en sociologie, Le Mans Université

Damien MENIGAUX, Directeur scientifique

Jeanne MERMET, Ingénieure Polytechnicienne

Renaud METEREAU, Économiste, Maître de conférences à Université Paris Cité

Alain MILLE, Professeur émérite, informatique, Université Lyon1, CNRS UMR 5205

Waleed MOUHALI, Docteur en Physique et conseiller municipal à La Garenne-Colombes

Marie-Paule MOUSSE, ISPV retraitée

Philippe MUSSI, Chargé de recherche INRIA (retraité)

Fabienne MÉROLA, Biophysicienne, directrice recherche CNRS

Emmanuel NEGRO, Dr, physicien, chercheur ENR et transition énergétique

Nhan NGUYEN KHAC, Ancien Professeur à l’Institut national polytechnique de Grenoble

Guillaume NORMAND, médecin

Gérard PAGET, Ingénieur de recherche INRIA retraité.

Lilli PAPALOïZOS, docteure en linguistique

Anne-Marie PEGUIN, Professeur de sciences physiques retraité

Pierre PEGUIN, Physicien universitaire retraité

Philippe PELLETIER, Géographe. Université de Lyon 2

Évelyne PERRIN, économiste directrice de recherches retraitée du PUCA, ministère de l’Équipement

Patrick PETITJEAN, polytechnicien, physicien signataire de l’appel de 1974, historien retraité

Roland PFEFFERKORN, professeur émérite de sociologie, université de Strasbourg

Jérôme PION, Ingénieur électronicien — 30 ans d’expérience dans l’industrie

Gaël PLUMECOCQ, Économiste, chargé de recherches INRAE

Jean-Luc POITOUX, Ingénieur INSA Lyon Génie électrique

Jacques PRADES, Économiste

Pierre RABANY, Médecin

Yves RENAUD, GSIEN/Gazette nucléaire, CUEPE Uni de Genève

Claire REVOL, Docteure en philosophie, maitresse de conférence à l’Université Grenoble-Alpes

Thierry RIBAULT, chercheur au CNRS Université de Lille

Olivier RICHARD, Docteur en géologie, ingénieur-conseil

Jean-Michel RISSE, Expert en sûreté HP/BP

Sara RODRIGUES MILHAO, Médecin généraliste

Gilles ROTILLON, Professeur émérite en économie, Université Paris-Nanterre

Jacques ROTURIER, Docteur ès sciences physiques, professeur des universités, retraité

Corine SAGLIET, Agrégée et doctorat de physio végétale

Hervé SAINT-MAXENT, professeur de biotechnologies retraité

Loic SALMON, Biophysicien, chercheur CNRS

Erica SANDFORD, Hydrogéologue

Danielle SAUTEREL, Ingénieur environnement (retraitée)

Christian SAUTTERIN, Ingénieur, directeur d’études EHESS

Raymond SENÉ, Physicien nucléaire CNRS, cofondateur GSIEN

Daniel SIDOBRE, MCF HDR robotique

Kurumi SUGITA, socioanthropologue, chercheuse retraitée de CNRS

Geneviève TEIL, Sociologue INRA

Jacques TERRACHER, Officier mécanicien navigant de l’aviation civile, retraité

Jacques TESTART, Biologiste

Annie THEBAUD MONY, directrice de recherche honoraire INSERM, sociologue

Sezin TOPÇU, Sociologue au CNRS

Dominique TREMOUSAYGUE, Chargée de recherche en biologie moléculaire végétale

Tristan URTIZBEREA, Ingénieur

Constance VALENTIN, Chercheuse en Physique

François VALLET, Ingénieur en génie climatique, énergétique et environnement

Sébastien VANZIELEGHEM, Ingénieur R&D

Philippe VERDIER, sociologue et urbaniste (retraité)

Pedro VIANNA, économiste, poète, homme de théâtre, enseignant universitaire

Michel VILLAZ, biologiste, retraité

Christiane VOLLAIRE, Philosophe, chercheuse associée au Centre de Recherche sur le Travail et le Développement du CNAM

Sophie WAHNICH, directrice de recherche, CNRS. Sciences humaines et sociales en interdisciplinarité

Erwin WEISS, Ingénieur mécanique

Alain ZANARDO, Ingénieur

Jean Claude ZERBIB, Ingénieur en radioprotection (retraité)