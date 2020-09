Des jeunes du monde entier ont manifesté vendredi pour le climat

Ce vendredi 25 septembre, à l’appel du mouvement Fridays for Future (Les vendredis pour l’avenir), des jeunes du monde entier ont mené des grèves scolaires pour protester contre l’inaction des gouvernements face au dérèglement climatique. C’était la première mobilisation internationale de ce type depuis un an. De nouvelles actions auront lieu demain, samedi 26 septembre.

Sous l’impulsion de Youth for Climate France, des rassemblements se sont tenus vendredi midi dans des établissements scolaires français, pour débattre de la crise écologique. A Grenoble, une quarantaine d’activistes ont pénétré dans les bâtiments de Grenoble Alpes Métropole, dénonçant les projets de centre commercial Neyrpic à Saint-Martin-d’Hères, le projet immobilier de la Buisserate à Saint-Martin-le-Vinoux, les travaux d’agrandissement de l’A480, autant de projets qu’ils considèrent comme des inutiles et imposés (GPII).

D’autres militants ont marché ou mené des actions à Rennes, Nantes, La Roche-sur-Yon, Pau, Toulouse, Albi, Valence, Albertville, Lyon, ou encore Douai. A partir de samedi, des activistes pourraient aussi occuper « une place et les rues adjacentes » à Paris, comme ils l’ont expliqué dans une tribune sur Reporterre.

Des milliers de manifestations se sont tenues partout dans le monde, à Berlin (Allemagne), Kiev (Ukraine), Sydney (Australie), en Ouganda, à Pretoria (Afrique du Sud), Kinshasa (République Démocratique du Congo), Sendaï (Japon) et même aux pôles Sud et Nord.

From the very South to the high North @AWIs4Future support the #GlobalClimateStrike. Our research shows that we've no time to loose to #ActOnClimate & reduce our #greenhousegas emmisions to keep below #1o5C ! #KeinGradWeiter ! Off to strike in #Bremen now !

📸L. Nixon 📸W. Almeida pic.twitter.com/sGkTGOE3s7

— Dr. Melanie Bergmann (@MelanieBergma18) September 25, 2020