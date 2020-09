Les grèves pour le climat sont de retour

Vendredi 25 septembre marque le retour des grèves pour le climat. Fridays For Future a annoncé plus de 3.000 événements à travers le monde. La dernière grève pour le climat, en septembre 2019, a rassemblé 7 millions de personnes dans le monde entier — soit la plus grosse mobilisation jamais organisée pour le climat.

Les jeunes Français se mobilisent : les journées mondiales d’actions pour le climat lancées par Youth For Climate France commencent ce vendredi par des rassemblements à midi dans les établissements scolaires avec des « assemblées écologiques » et seront ponctuées par diverses actions jusqu’à samedi.

Liste des mobilisations climat du 25 et du 26 septembre

« Les phénomènes extrêmes s’accélèrent dans le monde entier, et pourtant nous ne traitons toujours pas le changement climatique comme une crise », a déploré Greta Thunberg lors d’une conférence de presse, vendredi 18 septembre.

Au cours de cette conférence, des jeunes activistes des pays Mapa (Most affected people and areas, pays les plus affectés par la crise climatique) ont parlé de l’accélération des effets du changement climatique, leur imposant de reprendre le mouvement pour exiger des pollueurs qu’ils agissent maintenant. Disha Ravi, de Fridays For Future India, a notamment expliqué que « les fortes pluies et les mesures laxistes des gouvernements ont entraîné le déplacement de millions de personnes, notamment en Inde. Ma maison a été inondée la semaine dernière. Les effets sont multiples et différents — ma ville devrait manquer d’eau souterraine d’ici la fin de l’année. La crise climatique est notre réalité, nous faisons la grève pour notre survie ».

Source : European Climate