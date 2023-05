Des records de chaleur déjà prévus ces prochaines années

En bref — Climat

Notre planète va devenir une fournaise. Selon un nouveau bulletin publié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), les températures mondiales devraient battre des records ces cinq prochaines années.

En cause, les gaz à effet de serre bien sûr, mais aussi El Niño. Ce phénomène océanique engendre une augmentation des températures mondiales l’année qui suit son apparition, soit, dans le cas présent, en 2024.

Ainsi, entre 2023 et 2027, la température moyenne devrait dépasser chaque année 1,1 °C à 1,8 °C par rapport à moyenne de la période 1850-1900. Il y a 98 % de chance que l’une des cinq prochaines années soient les plus chaudes jamais enregistrées.

L’OMM tire ainsi la sonnette d’alarme en annonçant que le seuil de 1,5 °C « sera temporairement franchi, et ce, de plus en plus fréquemment ».

Ces fortes chaleurs vont avoir des conséquences sur l’Arctique dont le réchauffement connaît une intensification disproportionnée, ainsi que sur les précipitations. Les pluies vont augmenter dans le Sahel, dans le nord de l’Europe, en Alaska et dans le nord de la Sibérie. En revanche, elles vont diminuer sur le bassin de l’Amazone et dans certaines régions d’Australie.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Avec El Niño, la température pourrait bondir en 2023

Précisions Photo : Michaela/ Pixabay Commentaires