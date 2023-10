E-commerce : des produits vendus sur Temu non conformes en Europe

On connaissait le site de vêtements d’« ultra fast fashion » Shein, voici désormais la plateforme d’e-commerce Temu. Ce site, également chinois, propose une multitude de produits à des prix cassés : lot de chaussettes à 48 centimes, pommeau de douche à 2 euros, aspirateur à 11 euros…

Si les tarifs peuvent sembler attractifs, l’association belge Test-achats a publié le 26 octobre une analyse de 28 articles (jouets, casques de scooter, cosmétiques…) commandés sur le site. Conclusion : ceux-ci sont de qualité médiocre, voire constituent une menace pour les acheteurs.

L’association a constaté sur plusieurs produits l’absence du label CE (ou, dans certains cas, une contrefaçon de celui-ci). Ce marquage est pourtant censé être l’engagement visible du fabricant que son produit respecte les exigences réglementaires de l’Union européenne.

« C’est le cas de plusieurs produits destinés aux enfants, à savoir un ours en peluche et certains articles de papeterie », précise Test-achats sur son site internet. En clair, ces produits ne devraient pas être vendus sur le marché européen.

« Ces produits présentent non seulement des problèmes de marquage et d’étiquetage mais également de graves problèmes de non-conformité par rapport aux règles de sécurité des jouets. Par exemple : la présence de petits morceaux pouvant mener à l’étouffement », poursuit l’association.

En outre, l’analyse a révélé l’absence de liste d’ingrédients sur certains cosmétiques (des crèmes, du maquillage et des dentifrices). Un manquement illégal, car « certains cosmétiques peuvent contenir des substances interdites en Europe », rappelle Test-achats.

