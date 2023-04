En France, des singes menacés d’extinction cobayes de laboratoires

En bref — Animaux

Le calvaire des primates de laboratoire continue. D’après un rapport (à télécharger) publié mercredi 19 avril par l’association One Voice, plusieurs milliers de singes font toujours l’objet d’expérimentations en France et dans le reste de l’Europe. Ainsi, environ 10 000 macaques à longue queue, une espèce en danger d’extinction selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ont été utilisés pour la recherche en Europe en 2020 (dont 3 000 en France).

Air France a enfin accepté d’arrêter le transport de primates

Dans ce document d’une grosse vingtaine de pages, l’association décrit les souffrances infligées à ces primates : captivité, implantation d’électrodes dans le cerveau, inoculation de maladies, tests sur la toxicité des médicaments, prélèvements de sang, de tissus et de moelle osseuse, etc. Elle alerte également sur les conséquences de cette pratique pour la conservation des espèces : si les macaques à longue queue proviennent d’élevages asiatiques (Indonésie, Cambodge, Vietnam, Laos, Philippines) et africains (île Maurice), 30 % étaient encore nés de parents capturés dans la nature en 2020.

One Voice observe toutefois quelques avancées. La compagnie aérienne Air France a enfin accepté d’arrêter le transport de primates vers les laboratoires à partir de juin 2023. Surtout, une directive européenne de 2017 qui interdit les expérimentations scientifiques sur des primates issus de parents capturés devait entrer en vigueur en octobre 2022. Pour accélérer le mouvement, l’association lance une semaine d’action à partir du lundi 24 avril contre ces expérimentations ainsi qu’une pétition pour la fin de l’utilisation des macaques à longue queue.

