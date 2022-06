Écologie : pousser son député à agir, c’est possible

Tribune — Politique

Pour convaincre les futurs députés d’agir pour la transition écologique et sociale, une trentaine d’organisations a lancé une plateforme d’interpellation et de ressources.

Le collectif du Pacte pour la transition-législatives est composé d’une trentaine d’organisations apartisanes impliquées dans les transitions écologique, sociale et démocratique, au local comme au national.

Alors que les cinq prochaines années s’annoncent déterminantes pour les transitions écologique, sociale et démocratique, en ce moment clé d’élections législatives, les débats nationaux à ce sujet sont rares. Une solution : repartir des territoires pour sensibiliser, interpeller les candidats et créer le débat dans toutes les circonscriptions.

L’Assemblée nationale n’est pas uniquement une chambre d’enregistrement de l’Élysée, elle incarne un réel espace démocratique d’expression du pouvoir en proposant et modifiant des lois, en votant le budget et en interpellant le gouvernement. Un pied au Palais-Bourbon, un pied dans leur circonscription, les députés sont d’importants relais de la parole des territoires et peuvent débloquer les verrous pour mettre en œuvre la transition au niveau national comme au niveau local. En 2018, par exemple, après une forte mobilisation des citoyens et groupes locaux de Greenpeace dans de nombreux territoires, les députés ont autorisé l’expérimentation d’un menu végétarien hebdomadaire dans toutes les cantines scolaires françaises. Cela a permis de donner les moyens aux collectivités territoriales de se mobiliser davantage sur la question.

Avec le soutien d’une trentaine d’organisations engagées telles qu’Alternatiba, Notre affaire à tous, Terres de liens ou la coopérative d’énergie renouvelable Enercoop, nous avons identifié sept enjeux de transition déterminants pour le prochain mandat : les transitions agricoles et alimentaires ; la lutte contre l’artificialisation des sols ; la sobriété et la transition énergétique ; une économie plus soutenable et citoyenne ; un renouveau démocratique, des mobilités propres et accessibles ; et fournir aux élus locaux de véritables moyens pour mettre en place ces politiques sur leurs territoires.

Avec la plateforme Pacte pour la transition-législatives, nous proposons à toutes et tous de porter auprès des futurs décideurs des propositions concrètes et documentées pour s’attaquer à ces grands défis. Par exemple : interdire les publicités pour les produits polluants, moduler la TVA pour avantager les transports sobres, réfléchir à la mise en place d’une réelle stratégie de sortie des pesticides...

L’objectif est clair : remettre la transition au cœur du débat politique et médiatique et mettre en lumière les positions des candidats sur ces différents enjeux.

Organisation de réunions publiques, campagnes de courrier...

À l’aide de la plateforme d’interpellation et des ressources du Pacte pour la transition-législatives, nous pouvons tous aller à la rencontre des candidats dans chaque circonscription pour échanger sur ces enjeux, partager notre vision et nos propositions et recueillir leurs avis, comme le font d’ores et déjà plus de soixante-dix collectifs dont les démarches sont recensées sur la cartographie d’interpellation citoyenne du pactetransition-legislatives.org.

Plusieurs modes d’action sont proposés pour convaincre les candidats de la nécessité d’agir sur ces sujets déterminants : l’organisation de débats et réunions publiques comme le collectif citoyen du Pays de Caux, des campagnes de courrier comme Zero Waste Lille, ou encore un rendez-vous avec les candidats dans leurs locaux comme les Citoyens pour le climat d’Eure-et-Loir. Dans ces derniers jours de campagne électorale, il est encore temps d’aller à la rencontre des candidats sur les marchés, lors d’un meeting, ou de les interpeller sur les réseaux sociaux.

La vélo-école de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Le Pacte liste plusieurs mesures pour réduire l’usage de la voiture. © Mathieu Génon/Reporterre

Tous les participants peuvent se servir de la plateforme du Pacte pour la transition-législatives pour, dans chaque circonscription, publier les compte-rendus de leurs échanges avec les candidats et éclairer les votants sur leurs positionnements et engagements les plus révélateurs.

Tout ne s’arrête pas à l’annonce des résultats du second tour des élections législatives. Rejoindre les collectifs qui se mobilisent, c’est commencer à construire une relation privilégiée avec son ou sa future député-e dès les premiers jours du mandat et se faire le relais des revendications de la société civile à l’occasion des grands temps forts législatifs des cinq prochaines années.

Cette campagne électorale doit aussi être l’occasion de mettre en avant le travail d’interpellation au long cours mené par les associations et les collectifs citoyens du Pacte pour la transition. À travers la France, rejoignez-les pour expérimenter ensemble de nouvelles manières de coconstruire les politiques publiques et d’influencer les décisions qui nous concernent tous !

Signataires :

Alternatiba

Colibris

Bio Consom’acteurs

Démocratie ouverte

E-Graine

Enercoop

Energie Partagée

FAIRe un monde équitable

Fédération Artisans du monde

Finacoop

Génération futures

Habitat participatif France

Le Labo de l’ ESS

Miramap

Mouvement pour l’économie solidaire

Mouvement Utopia

Notre affaire à tous

Osons les jours heureux

Oui au train de nuit

Réseau Action Climat

Réseau des ressourceries et recycleries

Réseau transition France

Terre de liens

Zéro Waste France

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner