Écologistes, nous marchons contre le racisme et pour la justice sociale

La liste des signataires se trouve en fin de texte.

Engagé.e.s dans le milieu associatif, militant.e.s politiques, citoyen.ne.s, nous avons répondu à l’appel du comité Vérité et Justice pour Adama et de l’organisation Alternatiba ce samedi 18 juillet à Beaumont-sur-Oise. Nous rappelons que la lutte pour la justice sociale est indissociable des autres mobilisations de l’écologie politique.

La génération climat et la génération Adama ont en commun de vouloir respirer. Elles mettent en cause le même arbitraire et appellent la fin des mêmes inégalités. Les défavorisé.e.s sont les premier.e.s touché.e.s par le dérèglement climatique et par les pollutions de l’air et de l’eau, les dernier.e.s à bénéficier d’une alimentation saine et, souvent, les oublié.e.s du logement et de l’éducation.

De nombreux collectifs créés pour dénoncer des écocides illustrent le lien entre les violences contre la nature et celles contre les personnes : pollution au chlordécone dans les Antilles françaises, accueil des gens du voyage dans des zones de pollutions sonores et environnementales, violences policières sur les manifestant.e.s pour le climat, la justice sociale ou contre les violences conjugales, etc.

Nous voulons changer des règles du jeu défavorables aux premier.e.s de corvée, présent.e.s sur le terrain durant la crise sanitaire. Ces employé.e.s de ménage aux horaires incompatibles avec une vie de famille sereine, ces caissier.e.s grâce auxquel.le.s le supermarché est resté ouvert quand il n’y avait pas de masques, ces infirmier.e.s et tant d’autres ont souvent comme point commun de venir des quartiers populaires. Cette France des quartiers s’est levée ce 18 juillet à Beaumont-sur-Oise, unie à celles et ceux qui marchent aussi pour la biodiversité et le climat.

Nous, écologistes, réclamons une fois de plus la transparence sur l’événement qui a conduit à la mort d’Adama Traoré le 19 juillet 2016. Depuis, la justice officie avec difficultés : manque de moyens, expertises contradictoires, sensation que le droit n’est pas appliqué. Depuis, des dizaines de familles de victimes de violences policières, avérées ou présumées, témoignent d’une France qui subit les contrôles abusifs. À cette France, l’État devrait répondre par l’action sociale, égalitaire, sororale et fraternelle. Il lui intime le silence.

Lumir et Gabriel, militants écologistes, à la marche du 18 juillet, à Beaumont-sur-Oise.

Les changements nécessaires à la protection de notre environnement remettent en cause les fondements d’une société de consommation patriarcale, parfois raciste et souvent inéquitable. Les actions d’individus violents s’inscrivent dans un contexte. Nous dénonçons ce système qui arme et protège celles et ceux qui commettent les violences et en réduit les victimes au silence.

Cette mobilisation pour la justice n’est pas exclusive. Elle porte aussi ces victimes de la délinquance et de la criminalité du quotidien, comme Philippe, Mélanie, Thomas ou, dernièrement, Axelle, cette jeune aide-soignante percutée à Lyon. Il y a en France un déficit d’application des lois qui sont justes. Celles de la protection des victimes (en France, moins de 2 % des viols aboutissent à une condamnation en assises), celles de la protection de l’environnement, celles, encore, de la protection des plus faibles.

« La génération climat et la génération Adama ont en commun de vouloir respirer. »

L’écologie politique propose un projet de société apaisée

Sans justice, pas de paix. La justice est nécessaire à la démocratie, rend possible le respect de la norme du droit. L’écologie politique propose un projet de société apaisée. Pour la faire advenir, nous devons marcher avec toutes celles et tous ceux qui veulent la construire.

Pour réussir le changement de société auquel nous aspirons, nous demandons que justice soit rendue à toutes les victimes, sans ajouter à l’injustice en faisant de distinctions entre elles. À ce titre, une campagne raciste exhume depuis plusieurs mois le passé judiciaire d’Adama et de ses frères pour justifier les violences policières et donner une légitimation à la mort du jeune. Nous rappelons que la peine de mort a été abolie et que toute personne enfreignant la loi a le droit à un procès équitable. Dans la même logique, la police doit être exemplaire et arrêter ceux qui enfreignent la loi, quel que soit leur statut.

Gardons cette hauteur de vue et mobilisons-nous pour celles et ceux qui ne le peuvent plus.

Premiers signataires :

Béchir Saket, militant associatif, porte-parole de L630

Bastua Soimadoune, coresponsable de la Commission quartiers populaires d’EELV

Sabrina Sebaihi, maire-adjointe à Ivry-sur-Seine sur la politique de la ville

Annie Lahmer, conseillère régionale d’Ile-de-France

David Cormand, député européen

Esther Benbassa, sénatrice EELV de Paris

Léa Balage El Mariky, maire-adjointe du 18e arrondissement de Paris

Emma Ayout, membre de la Commission quartiers populaires d’EELV

Kheira Freih Bengabou, conseillère municipale à Ivry-sur-Seine

Nadia Azoug, conseillère municipale à Pantin

Nour Durand-Raucher, conseiller de Paris, Maire-Adjoint du 11e arrondissement

Cyril Pasteau, conseiller municipal à Montrouge

Rodéric Aarsse, maire-adjoint de Malakoff à l’Urbanisme

Maroin Al Dandachi, conseiller municipal à Lille

Cécile Afanyan-Poulhazan, membre de la Comm. Quartiers Populaires d’EELV

Mehdy Belabbas, coprésident du groupe des élu.es EELV d’Ivry-sur-Seine

Margot Belair, maire-adjointe Secteur 4 de Grenoble

Khaled Benmohamed, adjoint au maire à la transition écologique à Vitry-sur-Seine

Quentin Bernier-Gravat, conseiller municipal & territorial de Vincennes

Maxime Bongard, militant Jeunes Écologistes

Philippe Bouriachi, conseiller municipal Orly

Étienne Cognet, militant Jeunes Écologistes

Guillaume Cot, conseiller d’arrondissement à Paris

Benjamin Coton, militant EELV Paris 15

David Cousy, militant EELV Créteil

Abdelghani Delli, militant associatif à Vaulx-en-Velin (69)

Karima Delli, députée européenne

Fabien Darbois, membre de la Commission LGBTQI d’EELV

Louis D’Eramo, militant EELV Pays de Gex (01)

Didier Delpeyrou, conseiller municipal à Bondy

Lila Djellali, maire-adjointe du 20e arrondissement de Paris en charge de l’ESS

Vincent Dubail, coresponsable de la Commission quartiers populaires d’EELV

François Dubreuil, administrateur unis pour le climat

Axel Dumont, responsable de la Commission urbanisme EELV, Jeunes Écologistes IDF

Corine Faugeron, maire-adjointe à Paris centre en charge de la biodiversité

Axel Gauvain, militant EELV et associatif à Paris

Nathan Guedj, militant EELV à Caluire et Cuire et de la Commission Transnationale d’EELV

Ouissem Guesmi, conseiller municipal à Ivry-sur-Seine

Grégory Gutierez, conseiller municipal à Malakoff (92)

Aneth Hembert, militante Jeunes Écologistes

Nadine Herrati, maire-adjointe à Gentilly, (94)

Wandrille Jumeaux, conseiller municipal à Montreuil (93)

Nabila Kéramane, conseillère fédérale suppléante IDF Ex Conseillère Régionale EELV(78)

Gilles Lemaire, militant EELV Le Kremlin Bicêtre (94)

Richard Marion, conseiller du Grand Lyon et Conseiller municipal de Vaulx-en-Velin (69)

Karim Mastouri, conseiller municipal à Ivry-sur-Seine

Saïd Mechat, militant EELV à Argenteuil, membre de la Commission sécurité d’EELV

Marc Meric de Bellefon, militant Jeunes Écologistes

Aminata Niakaté, conseillère de Paris

Sophie Nicklaus, secrétaire régionale EELV d’Ile-de-France

Julie Nicolas, conseillère municipale à Lille

Flora Ondet, ancienne habitante de Beaumont-sur-Oise, militante associative

Sonia Pignot, militante EELV, ancienne maire-adjointe à la culture à Saint Denis

Lydie Raer, militante EELV Ivry

Pauline Rapilly Ferniot, conseillère municipale à Boulogne-Billancourt

Raphaëlle Rémy-Leleu, conseillère de Paris

Mounir Satouri, député européen

Samuel Szymanski, conseiller Fédéral EELV

Pierre-Didier TcheTche-Apea, militant associatif à Grenoble

François Thiollet, conseiller municipal de Valencisse, délégué au projet d’EELV

Marie-Claire Thomas, conseillère municipale de Lure (70)

Marine Tondelier, conseillère municipale écologiste à Hénin-Beaumont

Marie Toussaint, députée européenne

Abdallah SLIMANI, militant Jeunes écologistes et Coordinateur des marches pour le climat à Vaulx-en-Velin (69).