Elon Musk veut utiliser ses fusées pour des vols Paris-New York

En bref — Transports

« Je voyage souvent. J’adorerais aller de chez moi, au Texas, à Paris, en une heure. Ce serait marrant et efficace. » Ces propos tenus par Gwynne Shotwell, numéro 2 de SpaceX, ont tout d’une mauvaise blague. Il n’en est rien, comme le souligne Le Monde dans une enquête publiée le 15 décembre. D’après le quotidien du soir, l’entreprise spatiale d’Elon Musk aspire à utiliser ses fusées, initialement conçues pour aller sur Mars, pour faire voyager sur Terre des soldats, du matériel militaire et même des passagers. Elle participe ainsi, au même titre que d’autres entreprises (dont le groupe spatial de Jeff Bezos), à un protocole d’étude lancé en 2020 par l’USTransCom.

D’après une vidéo promotionnelle de SpaceX datant de 2020 et exhumée par Le Monde, un tel service pourrait par exemple permettre de relier New York à Paris en vingt-neuf minutes. À peine plus long pour New York-Shanghaï : trente-neuf minutes. La vitesse de ces fusées — 27 000 km/h — a de quoi donner le tournis. Au niveau du prix de tels vols, SpaceX espère à terme « descendre jusqu’à 1 million de dollars » d’après le quotidien, ce qui reviendrait à des billets à 1 000 dollars pièce dans le cas où ces engins transporteraient 1 000 passagers.

La question de l’aviation semble en tout cas turlupiner Elon Musk : comme le souligne Franceinfo, Twitter — dont le milliardaire est devenu récemment le patron — a suspendu le compte de plusieurs journalistes. Certains avaient commenté la suspension du compte @ElonJet, le 14 décembre. Celui-ci mettait en avant les trajets du jet privé de l’homme le plus riche du monde. Pour rappel, 50 % des émissions de carbone liées à l’aviation sont le fait de 1 % de la population mondiale.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Après cet article Climat Aviation : 1 % de la population mondiale responsable de la moitié des émissions de CO 2

Précisions Photo : Pxhere/CC0 Transports Commentaires