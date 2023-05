En 2023, on investit plus dans le solaire que dans le pétrole

En bref — Énergie

En 2023, les investissements dans les énergies fossiles vont dépasser ceux dans les « énergies propres », a annoncé l’Agence internationale de l’énergie (AIE) lors de la présentation de son rapport annuel sur les investissements dans l’énergie, nous apprend l’AFP.

Ainsi, environ 1 000 milliards de dollars iront aux pétrole, gaz et charbon, soit moins que l’investissement dans les technologies décarbonées qui devrait atteindre 1 700 milliards de dollars en 2023, soit 24 % de plus qu’en 2021. Parmi ces technologies, l’AIE inclue le solaire, l’éolien, les pompes à chaleur, la voiture électrique... mais aussi le nucléaire. Le solaire est celle qui bénéficie du plus d’investissements. Selon les experts de l’AIE, « plus d’1 milliard de dollars par jour devraient aller à des investissements dans le solaire en 2023 (380 milliards sur toute l’année) ». Soit plus que les 370 milliards de dollars prévus pour la production pétrolière (exploration et extraction).

Des chiffres qui ne doivent pas cacher que l’investissement dans les énergies fossiles continue de croître lui aussi. Les dépenses d’exploration et exploitation pétrogazières devraient augmenter de 7 % en 2023 selon l’AIE, un retour aux niveaux de 2019 qui éloigne le monde de la trajectoire vers la neutralité carbone en milieu de siècle.

Pour le charbon, sa demande a atteint un sommet historique en 2022, et l’investissement dans ce secteur en 2023 devrait être six fois supérieur à ce que prône l’AIE si l’on veut aller vers la neutralité carbone.

