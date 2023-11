En Australie, le plus gros port de charbon du monde bloqué par des kayaks

L’Australie a connu, dimanche, l’une des plus grandes mobilisations écologistes de son histoire, rapporte RFI. Pendant trente heures, des centaines de personnes embarqués sur des kayaks, des pontons flottants ou des planches de surf ont bloqué la rade du port de Newcastle, le plus grand port à charbon du monde.

Des membres des Verts australiens, des activistes écolos venus de l’autre bout du pays, et même un mineur de charbon ont pris part à cet évènement, rapporte le Guardian.

Les activistes souhaitaient, via cette action festive, interpeller le gouvernement travailliste, qui prévoit, malgré l’urgence climatique, de développer de nouvelles mines de charbon, de gisements pétroliers et de forages gaziers. Les manifestants ont demandé à Canberra de mettre fin aux exportations d’énergie fossile, dont le pays reste très dépendant. Ils ont empêché à 8 bateaux, chargés de 500 000 tonnes de charbon, de quitter le port de Newcastle.

Lundi 27 novembre, la police australienne a annoncé avoir arrêté 109 militants, rapporte Libération. Selon la police de Nouvelle-Galles du Sud, cinq personnes mineures ont également été interpellées. Alan Stuart, un pasteur de 97 ans désireux de lutter contre les catastrophes climatiques pour « ses petits-enfants et les générations futures » a également été arrêté.

