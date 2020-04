En Bretagne, Daniel Cueff, symbole de l’écologie sociale et héraut des anti-pesticides

Comment prêcher pour l’écoute et le dialogue en s’octroyant la décision finale ? Comment assumer le côté arbitraire et autoritaire d’une décision tout en vantant le dialogue avec les habitants ? « C’est comme les violences conjugales, on peut en discuter mais il y a des lignes claires : on ne frappe pas sa compagne. Point. Il n’y a pas de négociation là-dessus. Avec les pesticides c’est pareil : on n’empoisonne pas son voisin. Point. On ne va pas rester à discuter s’il faut ou pas empoisonner les gens. »

En particulier avec l’ association Bruded qu’il a créée avec deux autres élus ruraux et bretons en 2005. Quinze ans plus tard, ce réseau compte plus de 160 collectivités adhérentes. Visites et retours d’expérience sont organisés pour accompagner les élus qui inscrivent leur territoire dans la transition écologique. « Grâce à Daniel, qui est extrêmement moteur, Bruded est devenu un réseau exemplaire » , assure Joël Labbé dont la commune est adhérente depuis quinze ans. Pour cet élu de la chambre haute, le maire a un rôle essentiel, en prise avec le terrain, confronté à un dialogue parfois difficile à faire aboutir : « Il faut avoir de l’audace en politique même si ça ne plaît pas à tout le monde. »

« Daniel est à la fois un meneur et un coordinateur » , raconte Joël Labbé, sénateur du Morbihan et auteur de la loi éponyme de 2017 interdisant l’utilisation des pesticides aux particuliers. « On a besoin de personnalités comme lui qui posent des actes forts. » Il y a l’arrêté anti-pesticides mais plus largement la politique menée à Langouët depuis l’élection de Daniel Cueff en 1999. La cantine est passée au 100 % bio, des panneaux photovoltaïques ont fleuri poussant la commune vers l’autonomie énergétique et les éco-logements sortent de terre. « Il a réussi à globaliser un savoir durable » , continue le sénateur du Morbihan.

Quand on demande à l’ancien maire de Langouët quelle est sa plus grande fierté : « Démontrer par l’exemple que l’écologie, ça marche et que c’est moins cher. » Ainsi la construction de nouveaux logements, sociaux et écologiques, devraient recevoir des factures énergétiques de 160 euros par an.

On lui propose de porter son écharpe tricolore pour lui tirer le portrait, une dernière fois en tant que maire. Très peu pour lui. « Vous savez je suis régionaliste, le tricolore, ça ne me parle pas » . Il évoque de Gaulle, Rocard, la centralisation à la française en opposition à l’approche allemande. « Je pense que chaque région devrait lever l’impôt et l’utiliser en fonction de son territoire. On ne peut pas gérer une région littorale comme la Bretagne de la même manière que l’Alsace. » Travailler avec le terrain, les pieds plantés dans le concret, c’est le fil rouge de cet intellectuel, docteur en sciences de l’éducation. Au point que sa marque de fabrique politique est imprégnée d’éducation populaire.

Le bureau de monsieur le maire ne paie pas de mine. La pièce est petite et meublée de chaises en plastique pour accueillir les visiteurs. Des distinctions coiffent le bureau. La moitié de la table de réunion est occupée par une caisse remplie de courriers de soutien à son arrêté anti-pesticides et par les cartons de son dernier livre Paysans, on vous aime (Indigènes éditions, 2020).

