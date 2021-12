Entrepôt Amazon : des engins de chantier sabotés

En bref — Luttes

Les câbles ont été coupés. Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 décembre, des activistes ont saboté des engins de chantiers présents sur le site de construction du futur entrepôt Amazon à Moult, au sud-est de Caen (Calvados). L’action a été revendiquée par un collectif nommé « La Ronce Lisieux », dans un courriel adressé aux médias locaux.

« Notre modèle court à sa perte, broie l’humain et entraîne déjà dans sa chute de larges pans du vivant. Seuls, nous pouvons arrêter d’acheter. Mais ensemble, et si nous les empêchions de nuire ? » a écrit le collectif, rapporte le site d’actualités Actu.fr. Et de poursuivre : « Nous ne porterons jamais atteinte à l’intégrité physique des personnes, mais les biens matériels, eux, n’ont pas de sentiments. Nous sommes anonymes, autonomes, intraçables, inattaquables. »

Une quinzaine de machines aurait été dégradée

Selon la gendarmerie du Calvados, interrogée par le journal Ouest France, une quinzaine de machines aurait été dégradée. « Des engins de chantier ne démarraient pas ce matin, d’autres n’étaient plus utilisables », a confirmé auprès du quotidien, le promoteur du projet Vectura immobilier. La société a affirmé qu’elle allait déposer plainte.

Le futur entrepôt Amazon, d’une surface de presque 8 000 m², sera une agence de livraison. Son ouverture est prévue dans le courant de l’année 2022. En mars 2021, le collectif « Stop Amazon 14 » avait déposé un recours gracieux auprès de la municipalité pour annuler le permis de construire. Le recours a été rejeté le mois suivant. En novembre, une trentaine de manifestants avait bloqué le chantier. Ils voulaient « montrer [leur] opposition au modèle économique et humain d’Amazon », avaient-ils déclaré au micro de France Bleu Normandie.

