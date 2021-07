Et si on essayait la décroissance ? - En vidéo mercredi 7 juillet sur Reporterre

Économie

La catastrophe écologique se déroule sans que la responsabilité du système de production soit interrogé. Et si on changeait l’économie, si on essayait la décroissance ? Reporterre ouvre le débat avec la députée écologiste Delphine Batho, le docteur en économie Timothée Parrique, et les internautes qui nous suivrons en direct, mercredi 7 juillet, à 20 h.