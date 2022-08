États-Unis : promulgation du plus grand plan jamais engagé pour le climat

En bref — Monde

À trois mois d’élections législatives déterminantes, le président étasunien Joe Biden a promulgué, mardi 16 août, un vaste plan d’investissements sur le climat et la santé.

Le texte prévoit une série d’incitations financières destinées à faire évoluer l’économie des États-Unis vers les énergies renouvelables, limite le prix de certains médicaments et crée un taux d’imposition minimal sur les grosses entreprises.

The climate provisions I sign into law today are a big deal. Let me explain why : pic.twitter.com/b4QTqXGSaz — President Biden (@POTUS) August 16, 2022

Résultat de difficiles tractations avec l’aile droite du parti démocrate, l’enveloppe comprend le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat : 369 milliards de dollars (363 milliards d’euros) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030. Le second volet de ce grand plan d’investissements vise à corriger en partie les immenses inégalités dans l’accès aux soins aux États-Unis, notamment en baissant le prix des médicaments.

Pour financer ces investissements, la réforme prévoit l’adoption d’un taux d’imposition minimal de 15 % pour toutes les sociétés dont les profits dépassent le milliard de dollars. Ce nouvel impôt vise à empêcher certaines grosses entreprises d’utiliser les niches fiscales qui leur permettaient jusqu’ici de payer beaucoup moins que le taux théorique.

Ce plan d’action pour le climat est d’autant plus attendu que d’ici trente ans, les États-Unis vont voir se développer une « ceinture d’extrême chaleur » allant de la Louisiane, dans le sud du pays, au lac Michigan au nord, en traversant le Midwest du pays, selon un nouveau rapport, publié le 15 août par l’organisation à but non lucratif First Street Foundation. Cette zone, où vivent plus de 100 millions de personnes et qui couvre un quart du pays, subira en 2053 au moins une journée d’extrême chaleur par an, avec une température ressentie de plus de 51 °C.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner