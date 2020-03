Face au coronavirus, l’entraide se répand en Angleterre

Pour leur part, les associations environnementales Wildlife Trust et RSPB ( Royal Society for the Protection of Birds , Société royale pour la protection des oiseaux) privilégient le maintien du lien à la nature pour aider les Britanniques à supporter la crise sanitaire et psychologique. « Passer du temps dans la nature fait du bien à notre santé psychologique, en réduisant les sentiments de fatigue, le stress et la dépression » , dit Dom Higgins, chargé du service santé et éducation à la Wildlife Trust. Et si le contact est aujourd’hui rendu plus difficile avec les mesures de confinement — la Wildlife Trust a par exemple dû fermer ses réserves les plus fréquentées —, les associations proposent diverses activités à mener, notamment avec des enfants, à l’intérieur ou depuis le jardin familial. Comme le fait d’observer les oiseaux par la fenêtre, leur faire une mangeoire, construire un hôtel pour les insectes, un « bar à nectar » pour les papillons… Ou encore, suivre l’évolution de faucons pèlerins, lors de la période de nidification, grâce à une webcam. Autant d’activités au demeurant anodines mais qui peuvent, selon les associations, apporter un peu de bien-être aux individus.

Certains mouvements écologiques tentent également d’apporter leur soutien dans cette crise. C’est notamment le cas d’Extinction Rebellion (XR), mouvement international d’origine britannique qui se bat pour la réduction des émissions de CO 2 dans l’atmosphère. Et qui entend bien venir en aide aux communautés durant l’épidémie de coronavirus : « Nous pensons que la priorité, c’est la protection de la vie , explique Ben, qui appartient au groupe XR du quartier londonien de Barnet. Maintenant, l’urgence, c’est le “corona”. Il est dans tous nos esprits. Cela nous importe vraiment. Pour l’humanité, la société, notre pays, nos communautés et pour nous-mêmes. »

Katia est l’une de ces volontaires qui donnent de leur temps pour les autres. Après avoir publié une page Facebook proposant son aide et approché des maisons de retraite, cette habitante de l’ouest de Londres a rencontré Hazel, « charmante dame de 81 ans », qui lui explique vivre seule et ne pas avoir de proches pour l’aider. « Je suis allée faire ses courses, dit Katia. Depuis, on s’appelle régulièrement. Et, contre toute attente, nous parlons maintenant moins du virus que des intérêts communs que nous nous sommes découverts. » De son côté, Megan, Française qui vit en Angleterre depuis plusieurs années, s’est retrouvée avec beaucoup de temps libre après la fermeture du restaurant où elle travaillait. Percevant toujours un revenu, elle s’est lancée dans la gestion d’une banque alimentaire destinée aux personnes en difficulté économique. « La structure fonctionne déjà en temps normal mais l’on prévoit d’en avoir encore plus besoin maintenant. »

Quoi qu’il en soit, le « lockdown » (ou confinement), désormais décidé, a des conséquences sur le bien-être et le moral des gens, particulièrement ceux qui, pour des raisons d’âge et de santé, ne peuvent pas sortir de chez eux. Un état de fait que beaucoup de Britanniques semblent avoir à l’esprit, à en croire les plus de 500.000 personnes à avoir répondu positivement à l’appel lancé par le NHS (le National Health Service , le service de santé public du Royaume-Uni), mardi 24 mars, pour prêter assistance aux personnes les plus vulnérables.

Dimanche 29 mars, le virus avait causé près de 1.200 morts dans le pays et infecté plus de 19.500 personnes (dont le Premier ministre lui-même, qui présente, pour l’heure, des symptômes modérés). Des chiffres qui, comme dans de nombreux endroits du monde, ne font qu’augmenter et ont déclenché un durcissement des mesures de « distanciation sociale » , seul moyen, à l’heure actuelle, de lutter contre la pandémie. Écoles, bars, restaurants, bibliothèques, magasins de vêtements sont désormais fermés. Seuls sont ouverts les commerces de première nécessité, comme les pharmacies et les supermarchés. Ainsi, à l’exception de sorties exceptionnelles — courses alimentaires, se rendre au travail quand on ne peut le faire de chez soi, besoin médical — les Britanniques doivent maintenant rester chez eux.

