Foot : la Coupe du monde 2030 sera sur trois continents

Elle n’aura jamais aussi bien porté son nom. Le 4 octobre, l’hôte de la Coupe du monde de football 2030 a été révélé. Les hôtes plus précisément, puisque la compétition a été attribuée au Maroc, au Portugal, à l’Espagne… mais aussi l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. 10 000 kilomètres sépareront donc certains stades.

Les trois pays d’Amérique du Sud accueilleront chacun un match d’ouverture du Mondial, a déclaré la Fédération internationale de football association (Fifa) dans un communiqué. La suite des rencontres, en Afrique du Nord et sur la péninsule ibérique. « Si elle voulait s’attirer les foudres des écolos, la Fifa ne s’y serait pas prise autrement », a réagi le quotidien sportif français L’Équipe.

Après le fiasco climatique de la Coupe du monde 2022, au Qatar, cette configuration inédite est une « aberration écologique », a déclaré dans L’Équipe Maël Besson, expert en transition écologique du sport. D’ici 2030, les ressources en eau du Maroc, de l’Espagne et du Portugal risquent de drastiquement s’amenuiser avec le changement climatique. Sans parler de l’empreinte carbone des déplacements des équipes et des supporters entre les trois continents.

D’ici là, en 2026, la prochaine Coupe du monde masculine se déroulera dans trois autres pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. De quoi ravir le président de la fédération internationale, Gianni Infantino, qui s’en félicite avec poésie : « Dans un monde divisé, la Fifa et le football s’unissent. »

