« France nation verte », le nouveau plan écologique du gouvernement

La Première ministre Élisabeth Borne a présenté vendredi 21 octobre le nouveau plan gouvernemental pour la transition écologique, baptisé « France nation verte ». Au programme, vingt-deux chantiers thématiques (eau, rénovation des logements, mobilités, nucléaire, numérique, etc.), rattachés à sept thèmes transversaux (se déplacer, protéger les écosystèmes, se nourrir, produire, se loger, etc.). Cette planification écologique a pour objectif de doubler la baisse des émissions de gaz à effet de serre pendant le quinquennat. Rappelons que la France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 par rapport à 1990. Elle n’en était qu’à -23 % en 2021.

La Première ministre est bien consciente des enjeux : « Le travail est immense », a-t-elle rappelé. Elle a donc listé un inventaire à la Prévert de toutes les mesures qui devront être mises en œuvre pour atteindre cet objectif, en insistant trois fois sur « la responsabilité de chacun ». Cependant, elle n’a pas oublié d’appliquer un vernis social sur son plan, expliquant que les Françaises et les Français devraient participer « selon [leurs] moyens ». « Ce n’est pas à nos compatriotes en précarité énergétique de faire des efforts. Ceux qui émettent le plus et qui ont le plus de moyens ont une double responsabilité : de montrer l’exemple et d’adopter un comportement plus durable. »

Charge à présent aux ministres concernés — Agriculture et Transports notamment — d’établir une stratégie concrète avec des objectifs et des points d’étape. Nul doute que les ONG écologistes les attendront au tournant.

