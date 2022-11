Gobelets, écocups : quel verre choisir pour votre fête ?

Quotidien

Faut-il opter pour des écocups en plastique ou des gobelets en carton recyclable, nous demande Sébastien, lecteur de Reporterre. L’association de parents d’élèves à laquelle il appartient envisage de faire fabriquer des écocups pour les événements organisés dans l’école « pour éviter le jetable ». Mais « la directrice de l’école nous a dit que c’était une plus grande source de pollution avec beaucoup de plastique et elle nous a conseillé de prendre plutôt des gobelets en carton recyclable », explique-t-il.

Moins d’impact pour le gobelet réutilisable si on l’utilise à plusieurs reprises

Les organisateurs de nombreux événements se sont déjà posé cette question. Le collectif R2D2, qui aide les festivals français à réduire au maximum leurs déchets plastiques à travers le dispositif Drastic on Plastic, plaide pour l’utilisation de gobelets réutilisables en plastique. Il s’appuie notamment sur les travaux menés en Belgique par l’Agence publique des déchets dans les Flandres (Ovam). En 2017, cette dernière a comparé les résultats de seize études (document en néerlandais) [1]d’analyse de cycle de vie (ACV) pour différents types de gobelets : gobelet réutilisable en polycarbonate (PC), gobelet jetable en polypropylène (PP), gobelet jetable en carton avec un film intérieur en PP, etc.

L’écocup est intéressante si elle est utilisée plusieurs fois. Unsplash/ CC /Localize

Conclusion : pour que le gobelet réutilisable en plastique ait moins d’impact sur l’environnement qu’un gobelet jetable, il faut l’utiliser plusieurs fois. « Un gobelet réutilisable fabriqué à partir de matière recyclée et destiné à être mutualisé (par exemple par un prestataire de location de gobelets) devient plus intéressant qu’un gobelet plastique jetable destiné à l’incinération ou à l’enfouissement, dès sa troisième utilisation », explique Drastic on Plastic.

Le carton est moins bien recyclé quand il contient du plastique

Et si le gobelet en carton ou en plastique est recyclé après usage ? Dans ce cas, l’écocup reste intéressante, mais à condition qu’elle serve au moins 15 fois. Encore faut-il que le gobelet jetable que vous utiliserez soit correctement trié pour être recyclé. Ce qui n’est pas toujours gagné. « Le recyclage n’est pas une solution miracle, estime pour sa part Zero Waste France. C’est une forme de destruction qui a un coût environnemental également. Si on peut éviter de passer par cette case, c’est mieux. » D’autant que pour rester étanches, la plupart des gobelets en carton contiennent une couche de polypropylène intérieure. Si cette dernière n’empêche pas le recyclage, elle le rend plus complexe, car il faut séparer les différentes couches de matériaux.

Gobelet en carton donné au festival Immergut en Allemagne, en 2016. Flickr/ CC BY - NC 2.0/Immergut Festival

Dans un avis de janvier 2018, le Comité d’évaluation de la recyclabilité des emballages papier-carton (Cerec) estimait que la fraction plastique s’éliminait aisément lors du processus de recyclage papetier, mais qu’elle était « à l’origine d’une baisse du rendement de recyclage et d’une augmentation des rejets pour l’industrie papetière ». Le Cerec préconisait ainsi « de minimiser le taux de plastique tout en veillant à ne pas accroître sa fragmentabilité ».

Mutualiser et/ou prêter ce stock de gobelets à d’autres structures locales

Aussi Zero Waste France conseille-t-il de « privilégier le réutilisable et de mettre en place les conditions qui vont faire que les gobelets vont être réutilisés le plus possible ». Système de récupération à la fin de l’événement, consigne, écocup sans date et neutre pour éviter la péremption marketing... L’ONG incite également à « mutualiser et/ou prêter ce stock de gobelets à d’autres structures locales pour favoriser sa réutilisation et éviter le plastique et/ou le jetable lors d’autres événements ».

Pour aller au-delà des gobelets, elle propose un guide de douze actions pour aider tout un chacun et chacune à organiser des événements zéro déchet. On a vraiment zéro excuse pour continuer à gâcher en guinchant.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner