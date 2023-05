Ils volaient l’eau pour irriguer : 26 personnes arrêtées en Espagne

En bref — Eau et rivières

Vingt-six personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, lundi 8 mai, pour vol d’eau en Andalousie. Elles sont soupçonnées d’avoir dérobé 26 millions de mètres cubes, dans l’Axarquia, une région agricole du sud de l’Espagne, où sont principalement cultivés des fruits tropicaux (avocats et mangues), selon Le Monde.

Environ 250 structures illégales telles que des forages ou des bassines ont été identifiés par les agents du Service de protection de la nature espagnol. Les pertes financières sont estimées à 10 millions d’euros, sans compter des dommages incalculables causés aux nappes phréatiques dans un contexte de sécheresse aggravée. Depuis juin 2021, les agriculteurs sont déjà soumis à des restrictions d’eau. Selon le biologiste Rafael Yus, la région est « à la porte d’un effondrement hydrique avec de grandes conséquences aussi bien pour la population que pour les agriculteurs de la zone ». Pour rappel, l’avocat consomme 8 000 mètres cubes d’eau par hectare et par an et la mangue 5 000 mètres cubes.