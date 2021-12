En bref — Luttes

En France, les profits non déclarés des multinationales s’élevaient à 39,7 milliards d’euros en 2018. Un manque à gagner important : 13,1 milliards d’euros d’impôt sur les sociétés échappent chaque année aux pouvoirs publics, selon Attac (Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne). Un « pognon de dingue » que l’organisation est bien déterminée à récupérer.

Les militants de l’organisation ont prévu de prélever « symboliquement » des multinationales pratiquant l’évasion fiscale samedi 4 décembre. Partout en France, et notamment à Marseille, ils iront saisir des objets appartenant à certaines de ces firmes (comme Amazon, BNP Paribas, McDonald’s ou Total) avant de les remettre aux services publics, « qui manquent cruellement de moyens ».

Attac avait déjà mené une action de désobéissance civile similaire en octobre. Peu après le scandale des Pandora Papers, qui avait mis en lumière l’ampleur de l’évasion fiscale dans le monde, cent militants de l’organisation avaient saisi des objets appartenant à des multinationales (vitres, chaises, parasols…) avant de les remettre à la direction générale des finances publiques de Paris.

« Attac souhaite ainsi faire monter le débat sur la justice fiscale, alors que la campagne électorale est dominée par les thématiques d’extrême droite », explique l’organisation. « Si nous prenons le risque de “voler”des multinationales, c’est parce que nous ne supportons plus que ceux qui peuvent le plus contribuer à l’impôt y échappent en toute impunité, tandis que ce sont les plus précaires qui trinquent. »

