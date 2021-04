Info — Climat

Ce mercredi 21 avril, à 5 heures du matin, les eurodéputés et les États membres de l’Union européenne (UE) ont adopté l’objectif de réduction nette d’« au moins 55 % » des émissions de gaz à effet de serre de l’UE d’ici à 2030, par rapport au niveau de 1990. La Commission européenne l’a annoncé au petit matin, après quatorze heures de négociations. Les dirigeants des Vingt-Sept, qui souhaitaient une réduction de 55 %, et les eurodéputés, qui demandaient une baisse d’« au moins 60 % », se sont donc entendus.

Cet accord sera inscrit dans une « loi Climat » européenne, encore en préparation. Surtout, il survient à la veille d’un sommet sur le climat initié par Joe Biden. Ce mercredi, le président étasunien dévoilera son propre objectif, révisé, pour 2030, pour ainsi s’affirmer comme une puissance résolument tournée vers la lutte contre le changement climatique, après quatre ans de désengagement durant le mandat de Donald Trump.

« Notre engagement politique à devenir le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050 est désormais également juridique », s’est félicitée sur Twitter Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

« Le compromis est bon »

« Le Parlement européen était prêt à aller plus loin mais le compromis est bon : l’Union européenne va faire 2,5 fois plus dans les neuf prochaines années qu’au cours des dix dernières », s’est réjoui Pascal Canfin, président de la commission environnement du Parlement européen. Ce dernier souhaitait que l’objectif de neutralité carbone s’applique individuellement à chaque État, mais ce ne sera pas le cas. Il s’appliquera collectivement à l’ensemble des Vingt-Sept comme le demandait la Pologne, très dépendante du charbon.

« L’accord conclu par les gouvernements et le Parlement européen pour réduire de moitié environ les émissions d’ici 2030 ne sera pas suffisant pour limiter le réchauffement à 1,5 ° C, objectif prévu par l’accord de Paris », a déploré Greenpeace. « La loi Climat n’est pas à la hauteur de ses ambitions », a tempêté sur Twitter Michael Bloss, eurodéputé vert allemand. La société civile et les eurodéputés écologistes dénoncent la cible « nette », qui permet aux États de compenser leurs émissions de CO 2 par des « puits de carbone » naturels, via la reforestation par exemple, ou en capturant et stockant du carbone.

