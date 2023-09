L’élue Verte Karima Delli propose un permis spécial SUV

En bref — Transports

L’eurodéputée française Europe Écologie-Les Verts Karima Delli propose d’instaurer un nouveau permis de conduire pour les conducteurs de SUV, comme le rapporte le média étasunien Politico. « Ils sont plus susceptibles d’être victimes de collisions que les voitures particulières légères, avec des conséquences bien plus graves », écrit l’élue, rapporteuse d’une proposition de loi de la Commission européenne visant à moderniser les règles en matière de permis de conduire en Europe. « Les accidents provoqués par ces gros 4×4 urbains sont jusqu’à 25 % plus nombreux que ceux causés par les autres voitures, et ont souvent de graves conséquences », indique en effet la branche suisse de l’assureur Axa, tout comme plusieurs études.

Le permis B français n’est pas complétement adapté aux voitures plus lourdes. La députée souhaite donc la mise en place d’un permis B+ pour celles et ceux qui veulent conduire des véhicules pesant plus de 1,8 tonne. Les conducteurs l’obtiendraient après une période probatoire de deux ans avec un permis B normal, et seulement à partir de l’âge de 21 ans.

Pour rendre les routes plus sûres, Karima Delli propose également un système de permis de conduire à points à l’échelle de l’Union européenne. Un tel système pourrait conduire à la réduction des accidents et de morts sur des routes.

