L’été 2022 a fait plus de 60 000 morts en Europe

En bref — Santé

L’été 2022 — le plus chaud jamais enregistré en Europe — a fait des morts à la pelle. 61 672 en Europe, pour être exact, selon une étude publiée lundi 10 juillet dans la revue scientifique Nature Medicine.

L’équipe de chercheurs a utilisé une base de données recensant plus de 45 millions de décès dans trente-cinq pays, afin de quantifier le nombre de morts dues à la chaleur entre le 30 mai et le 4 septembre 2022. Leurs résultats montrent que l’Italie (avec 18 000 décès liés à la température), l’Espagne (11 324) et l’Allemagne (8 173) ont été les pays les plus meurtris par les canicules. En France, on déplore 4 807 décès imputables à la chaleur sur la période.

Les femmes ont été 56 % plus nombreuses à mourir à cause de l’emballement du thermomètre que les hommes, selon les estimations des scientifiques. Avec le changement climatique, les canicules sont amenées à augmenter en nombre, en fréquence et en intensité.

