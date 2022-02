L’expérience autogestionnaire du Rojava menacée par Daech et la Turquie

En bref — Luttes

Au Rojava, dans la région kurde située au nord de la Syrie, se poursuit une expérience encourageante d’autogestion par les populations. Mais le Rojava est soumis à une double pression : de nouvelles attaques de Daech (l’État islamique) et l’hostilité de la Turquie. Dans une tribune publiée le 1ᵉʳ février, de nombreuses personnalités appellent à soutenir le Rojava. En voici le texte :

« Du 20 au 30 janvier dernier, une attaque d’envergure menée par Daech, la pire depuis la fin du califat en 2019, a eu lieu sur la prison d’Hasakah dans le territoire autonome du Nord-Est de la Syrie (NES). Tentant de libérer près de 4 000 djihadistes détenus, Daech a opéré depuis l’extérieur et au sein même de l’établissement. Les affrontements ont causé la mort de nombreux civils et le déplacement de plusieurs milliers d’habitants. Ce n’est que le 30 janvier que les Forces démocratiques syriennes (FDS, partenaires de la Coalition internationale) ont pu regagner le contrôle total de la prison. Tout, dans cette attaque, indique une résurgence extrêmement inquiétante de milices terroristes entraînées, organisées et équipées.

Simultanément, les frappes de drones militaires turcs ont été intensifiées dans la zone. Elles se sont accompagnées d’un regain des attaques sur les lignes de front de la zone occupée depuis 2019 par la Turquie, après l’invasion d’Afrin en 2018, à Tell Abyad/Girê Spî et Serê Kaniyê. L’État turc est depuis longtemps suspecté de fournir des armes et un soutien financier à Daech. La présence de membres actifs de Daech est avérée dans les zones qu’il occupe en Syrie. L’objectif est clair : déstabiliser la zone, affaiblir les Forces Démocratiques Syriennes et vider la région de ses populations kurdes.

En plus des frappes de drones, la Turquie mène une guerre de l’eauen amont de l’Euphrate, en violation du droit international. Des millions de civils sont privés d’eau courante, en pleine sécheresse et en pleine pandémie. La sécurité alimentaire et la santé publique sont en péril. Le territoire syrien est en situation d’urgence humanitaire.

Ces offensives répétées fragilisent toute la région, ainsi que le projet de coexistence pacifique des peuples et d’émancipation des femmes qui s’y développe. Elles affaiblissent nos alliés les FDS et renforcent Daech. Dans ce contexte, sans un soutien international accru, la déstabilisation risque de passer un point de bascule vers une situation incontrôlable.

Le monde entier a célébré la libération de Kobanê en 2015, tournant décisif dans le combat contre Daech. Nous avons pleuré nos mort·es et nos blessé·es à la suite des attentats de Saint-Denis, du Bataclan, de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous avons serré les poings devant les horreurs commises à Raqqa et nous avons formulé un vœu : « Plus jamais ça ! » Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qu’il se passe là-bas.

Nous, membres d’ONG, collectifs de soutien, élu·es, artistes, journalistes, personnalités publiques :

Déclarons solennellement que nous sommes toutes et tous directement concerné·es par les risques de résurgence terroriste de Daech et la situation au Nord-Est de la Syrie ;

; Affirmons notre soutien aux populations civiles déjà si durement éprouvées, aux Forces Démocratiques Syriennes et à l’administration du Nord-Est de la Syrie ;

; Disons notre inquiétude la plus profonde quant à l’attitude de l’État turc vis-à-vis de Daech ;

; Demandons que des sanctions soient prises contre l’invasion et l’occupation par la Turquie de territoires syriens ;

; Demandons une zone d’exclusion aérienne afin que cessent les attaques de drones militaires turcs ;

; Demandons au gouvernement français d’agir avec célérité et d’apporter tout son soutien logistique et financier aux populations. »

Signataires :

Mitterrand Gilbert, Président de la Fondation Danielle Mitterrand

Morel Darleux Corinne, Écrivaine, Administratrice de la Fondation Danielle Mitterrand

Doucet Grégory, Maire de Lyon

Piolle Eric, Maire de Grenoble

Panot Mathilde, Présidente du groupe parlementaire La France Insoumise

Féraud Rémi, Sénateur de Paris

Bernard Bruno, Président de la Métropole de Lyon

Agnès b. Styliste, mécène, galeriste

