La France en plein pic de pollution aux particules fines

Depuis quelques jours, une bonne partie de l’Hexagone étouffe sous les particules fines, selon la fédération des Associations agréées de surveillance de la qualité de l’air (Atmo). Mardi 14 février, vingt-trois villes étaient classées en rouge — Paris, Rennes, Lyon, Strasbourg, ainsi que des villes moyennes comme Tarbes, Chalon-sur-Saône, Arras et Bourges.

#Orléans plus polluée aujourd’hui que Delhi ou l’une des villes les plus encrassées de Chine 😷 #airpollution pic.twitter.com/YDGhZjgjPR — PP Berson (@ppberson) February 14, 2023

Cet épisode de pollution hivernale aux particules fines est liée au refroidissement des températures. D’une part, les émissions dues au chauffage, particulièrement au bois augmentent, s’ajoutant à celles causées par le trafic routier. D’autre part, « lors de journées froides et sans vent, notamment au petit matin, on peut assister à un phénomène d’inversion thermique, explique Atmosud, sur son site internet. La température à quelques centaines de mètres d’altitude est supérieure à celle du sol. Les polluants se trouvent donc piégés sous un couvercle d’air plus chaud et s’accumulent. »

Danger pour la santé

Ces particules fines (PM10 et PM2,5) présentent de nombreux risques pour la santé, notamment des plus fragiles comme les enfants et ont contraint certaines régions à instaurer des mesures de restriction. Baisse du chauffage à 18 °C, abaissement de la vitesse sur les routes, interdiction de brûler des déchets verts ou d’utiliser le bois comme chauffage d’agrément.

🔴[10/02] Des épisodes de pollution aux particules sont toujours en cours sur plusieurs départements

☝️Informez-vous pour connaitre la #qualitéair près de chez vous sur https://t.co/ZOaaV51ATP

👍Pour protéger votre santé, adoptez les bons gestes pic.twitter.com/kSTietX7kU — Atmo France (@ATMOFRANCE) February 10, 2023

L’association Respire déplore que « ces mesures [soient] de l’ordre de la recommandation et [qu’il n’y ait] aucune obligation ». Elle demande, sur Twitter, « des mesures d’obligation et de restriction automatiques », ainsi qu’un débat sur « la question du remplacement du chauffage au bois par une alternative ».

