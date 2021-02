La Zad de Gonesse expulsée

Durée de lecture : 2 minutes

Vers six heures du matin, ce mardi 23 février, des dizaines de CRS ont encerclé la Zad de Gonesse (Île-de-France) pour expulser ses habitants. Les zadistes, qui occupaient le terrain depuis quinze jours, sont sortis un à un en emportant leurs affaires personnelles. « Tout s’est passé correctement », selon un activiste. « En ce moment ils sont tous devant le portail, un bus est arrivé sans doute pour les emmener au commissariat pour les contrôles d’identité et peut-être garde à vue », précise le Collectif pour le triangle de Gonesse (CPTG) sur son compte Twitter. Vingt-quatre personnes ont été emmenées au commissariat de Cergy-Pontoise, un appel à rassemblement et soutien devant le bâtiment a été lancé.

Depuis le dimanche 7 février, ces militants écologistes érigeaient des cabanes en lisière des champs du triangle de Gonesse, dans le Val-d’Oise. Elles et ils défendent ces terres fertiles, situées à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris. Les activistes veulent barrer la route aux engins du chantier de la société du Grand Paris, qui projette de construire une gare de la ligne 17 du métro à plus d’un kilomètre des premières habitations. « Non à la gare égarée », peut-on encore lire parmi les graffitis qui se multipliaient sur les clôtures et les lieux de vie.

Devant la Zad de Gonesse, mardi 23 février.

Une ordonnance d’expulsion immédiate avait été prononcée le vendredi 19 février. Le commandement d’huissier avait été remis ce lundi 22 février. L’avocat Étienne Ambroselli a fait appel de cette décision, mais cet appel est non-suspensif, ce qui explique que les CRS aient pu expulser les habitants. « Je sais que la police sera plus forte que moi, mais de toute façon, s’ils nous délogent de là sans abandonner la gare, nous irons ailleurs », prévenait Djissie, un habitant de la Zad, le vendredi 19 février.

Reporterre vous donnera plus d’informations dans la journée.

Source : Laury-Anne Cholez pour Reporterre

Photos : © Laury-Anne Cholez/Reporterre

Lire aussi : Une décennie de lutte pour sauver les terres fertiles du triangle de Gonesse