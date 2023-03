La fonte de l’Antarctique perturbe les courants océaniques

En bref — Mers et océans

La fonte rapide des glaces de l’Antarctique risque de ralentir considérablement les courants d’eau profonde dans les océans, avec des conséquences catastrophiques pour les écosystèmes et le système climatique, selon une étude parue le 29 mars dans la revue Nature.

Les courants océaniques jouent un rôle majeur pour notre planète. Au niveau de l’Antarctique, de billions de litres d’eau froide, très salée et riche en oxygène, coulent chaque année vers les profondeurs de l’océan, avant de circuler vers les océans Pacifique, Indien et Atlantique. Ce mouvement contribue à la circulation globale de la chaleur, du carbone, de l’oxygène et des nutriments à travers les océans.

Cette circulation est aujourd’hui en mauvaise posture. La fonte des glaces diminue en effet la salinité des eaux au niveau de l’Antarctique. Moins salée, et donc moins dense, l’eau plonge plus difficilement vers les abysses… Ce qui ralentit la circulation de ce courant profond. Dans un scénario de forte émission, elle pourrait ralentir de 40 % d’ici trente ans, selon les estimations des chercheurs. Sa trajectoire pourrait se diriger « vers l’effondrement », selon Matthew England, professeur de climatologie à l’université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) et coauteur de cette étude, cité par le Guardian.

Les conséquences du ralentissement de ce courant profond se feraient ressentir pendant des siècles. En dessous de 4 000 mètres de profondeur, les eaux océaniques se mettraient à stagner, et cesseraient de remonter vers le ciel. Cela piégerait les nutriments dans l’océan profond, réduisant ceux disponibles pour les écosystèmes vivant près de la surface. Les écosystèmes marins pourraient se retrouver affamés. L’océan pourrait par ailleurs stocker moins de chaleur et de carbone, ce qui risquerait d’accélérer le réchauffement du climat.

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner