La production d’électricité à partir de charbon en hausse

Les capacités mondiales de production d’électricité au charbon ont augmenté de 19,5 gigawatts (GW) en 2022 dans le monde, selon le baromètre annuel de Global Energy Monitor publié jeudi 6 avril. Soit une hausse de moins de 1 % par rapport à 2021. 59 % des 45,5 GW de capacités mises en service cette année-là l’ont été en Chine, le reste étant réparti entre quatorze pays.

En dehors de la Chine, le parc mondial a continué à décliner, mais à un rythme plus lent que les années précédentes, avec 26 GW mis hors service. Après que l’Union européenne a renoncé à une capacité record de 14,6 GW de charbon en 2021, la crise du gaz et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont entraîné un ralentissement des arrêts de centrales à charbon, avec seulement 2,2 GW supprimés au cours de l’année écoulée. « Ces redémarrages et prolongations temporaires devraient généralement diminuer au cours des prochaines années », estime néanmoins l’organisation.

Il va falloir accélérer la sortie du charbon pour rester dans les clous de l’Accord de Paris. « Le rythme des mises à la retraite doit être quatre fois et demie plus rapide — et de nouvelles centrales au charbon doivent cesser d’être construites — afin de mettre le monde sur la bonne voie pour éliminer progressivement l’énergie au charbon d’ici 2040 », alerte l’organisation. Il faudrait ainsi renoncer à 117 GW de capacité chaque année : 60 GW dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 91 GW pour les autres. À condition de ne plus construire la moindre centrale à charbon d’ici là. « La prise en compte des centrales au charbon en construction et à l’étude (537 GW) nécessiterait des réductions encore plus importantes », prévient le rapport.

