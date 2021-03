La réduction des émissions de CO2 largement insuffisante pour respecter l’Accord de Paris, selon un rapport

Durée de lecture : 2 minutes

Une nouvelle étude de l’European Climate Foundation publiée mercredi 3 mars dans la revue Nature Climate Change présente le bilan des émissions de CO 2 issues des énergies fossiles depuis 2015.

Les chercheurs du Global Carbon Project et de l’université d’East Anglia (UEA, Royaume-Uni) ont constaté que les réductions annuelles moyennes de 0,15 milliard de tonnes de CO 2 depuis 2015 ne représentent que 10 % des 1 à 2 milliards tonnes de réductions de CO 2 nécessaires chaque année au niveau mondial pour lutter contre le changement climatique. Les 36 pays les plus riches, dont fait partie la France, sont à l’origine de 35 % des émissions mondiales de CO 2 en 2019 mais leurs émissions ont tendance à diminuer. Les pays à revenus moyens supérieurs sont quant à eux responsables de 51 % des émissions de CO 2 , dont 28 % provenant uniquement de la Chine. Les chercheurs ont également mis en place un graphique interactif pour recenser les évolutions annuelles d’émissions de CO 2 selon les pays. En tout, 64 pays ont réduit leurs émissions de CO 2 entre 2016 et 2019.

Selon l’autrice principale, Corinne Le Quéré, « les efforts déployés par les pays pour réduire les émissions de CO 2 depuis l’Accord de Paris commencent à porter leurs fruits, mais les actions ne sont pas encore à une échelle suffisamment grande ».

Les auteurs rapportent qu’avec la crise du Covid-19 en 2020, les émissions de CO 2 au niveau mondial ont diminué de 7 % mais ne provoqueraient pas de diminution durable si nous ne nous éloignons pas d’une économie fondée sur les énergies fossiles. Selon Corinne Le Quéré, « il est dans l’intérêt de tous et de toutes de mieux reconstruire notre économie pour accélérer la transition vers une énergie propre ».

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a d’ailleurs mis en garde sur un rebond des émissions de CO 2 après le choc de la pandémie de Covid-19. En décembre, les émissions auraient ainsi augmenté de 2 % par rapport à 2019. Fatih Birol, directeur général de l’AIE prévient que « le rebond des émissions de CO 2 dans le monde à la fin de l’année dernière représente un sérieux avertissement sur le fait que n’avons pas fait assez pour accélérer la transition vers les énergies propres à travers le monde ».

Cette nouvelle étude intervient quelques semaines après le rapport de l’ONU qui mettait en exergue l’insuffisance et l’inefficacité des mesures pour faire face à la crise climatique. Si ces « contributions déterminées au niveau national », NDC en anglais, étaient appliquées, elles entraineraient une diminution de seulement 1 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2030, alors qu’une réduction de 45 % est nécessaire pour ne pas dépasser les 1,5 °C d’augmentation.