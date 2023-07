La température du globe atteint des niveaux hors norme

Climat

Le phénomène est impressionnant : non seulement juin 2023 a été le mois de juin le plus chaud enregistré, mais juillet prend le même chemin puisque, ces derniers jours, l’écart avec la température moyenne [1] de l’atmosphère (15 °C environ depuis quarante ans) a dépassé les 2 °C. En effet, les 17 °C sont franchis depuis le 3 juillet, avec un record à 17,23 °C le 6 juillet.

L’évolution de cette moyenne depuis le début 2023 a été calculée par Climate Reanalyzer. Ce site web a été créé début 2012 par un climatologue professeur à l’université du Maine, Sean Birkel, et il reste adossé à cette université. C’est en réalité une plateforme de visualisation des prévisions climatiques et météorologiques. Autrement dit, il met en scène sous forme d’infographies des données disponibles publiquement.

La courbe de l’Université du Maine indique les instantanés de température moyenne de l’atmosphère heure par heure à deux mètres d’altitude, au-dessus des terres et des mers. Redessinée par Reporterre, on y voit clairement (ligne rouge) que, depuis le début de l’année, les niveaux dépassent nettement tous les précédents – le halo vert qui regroupe les enregistrements des années 1979 à 2022.

Climate Reanalyzer précise que ce graphe n’est pas un enregistrement officiel des records. Ses chiffres sont produits par des programmes de réanalyse, qui passent à la moulinette informatique une série de mesures des températures effectuées (localement, par radiosondes, et par satellites) par l’Agence étasunienne d’observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Cette agence, l’un des grands acteurs de la recherche sur l’environnement aux États-Unis, a précisé qu’elle produira plus tard son propre rapport sur les températures de juillet, fondé sur une quantité de relevés sur le terrain plus importante.

Néanmoins, le travail de Climate Reanalyzer, est solide et cohérent avec l’analyse de Copernicus, l’observatoire européen du changement climatique. D’après les résultats préliminaires d’ERA5 (l’outil d’analyse des données multiples mis au point par Copernicus), la température moyenne de l’atmosphère le 6 juillet dernier a atteint 17,03 °C, soit une valeur très proche de celle fournie par le site étasunien.

Au total, il semble de plus en plus probable que 2023 sera l’année la plus chaude depuis les premiers relevés en 1880.

