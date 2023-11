50 % de pesticides en moins ? L’Europe dit non

Le Parlement européen a rejeté, mercredi 22 novembre, l’objectif de réduire de moitié l’utilisation des pesticides d’ici 2030 par rapport à la moyenne des années 2013 – 2017. Il s’agissait d’un projet de nouveau règlement européen sur la réduction des pesticides (SUR), proposé par la Commission européenne. Le texte a reçu 207 voix favorables contre 299 défavorables et 121 abstentions.

« Énorme déception en plénière : le texte est rejeté dans son entièreté. Tout comme son retour en commission Environnement », a notamment réagi la députée européenne Michèle Rivasi sur X.

La proposition prévoyait également que les produits phytopharmaceutiques considérés comme les plus dangereux doivent voir leur utilisation baisser, eux, de 65 % à cette même échéance. Autre avancée majeure qui était attendue par les associations écologistes : une interdiction des pesticides de synthèse dans les zones sensibles, notamment les zones Natura 2000, était également intégrée au texte. Les bandes tampons autour de ces zones devaient aussi être rehaussées de 3 à 5 mètres.

Le rejet du texte est une surprise car la proposition avait fait l’objet d’un accord lors des discussions préalables en commission Environnement, réunissant une large coalition, allant du centre à l’extrême-gauche en passant par les socialistes et les écologistes. Mais les risques de dissidences de certains députés, notamment au sein du groupe centriste Renew, laissaient planer le doute. Les députés néolibéraux du centre se sont finalement massivement opposés au texte, selon les observateurs sur place.

« Les conservateurs, la droite et les néolibéraux sont responsables ! », a déploré un juriste spécialiste de la défense de l’environnement à Bruxelles. « C’est un jour noir pour la biodiversité, pour la qualité de l’eau et l’avenir de nos enfants », a également réagi le député européen socialiste Chritophe Clergeau.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement se multiplient, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les dernières semaines de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes.

Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela.

Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre ne dispose pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important.

Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie.

Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1 €. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci.

Soutenir Reporterre