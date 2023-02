Le changement climatique menace la survie des tortues marines

En bref — Animaux

Étouffées par le plastique, braconnées, blessées par les cargos, les tortues marines font désormais face à un nouveau péril : le changement climatique. Selon une étude publiée mercredi 8 février par The Royal Society Open Science Journal, la hausse des températures met en danger la survie des populations de tortues de mer.

Ces reptiles pondent en effet leurs œufs dans le sable, qui se réchauffe. Or, la détermination du sexe des futures tortues dépend, non pas des chromosomes, mais des températures pendant la période d’incubation : plus il fait chaud, plus il y aura de femelles. Et donc, à terme, il y aura moins de bébés.

Deux espèces en danger critique d’extinction

On connaissait déjà ce phénomène, mais l’étude publié mercredi 8 février, qui se fonde sur des modélisations, apporte de nouveaux éléments inquiétants.

Les chercheurs ont examiné ce qui arriverait si les tortues déplaçaient leur période de reproduction vers des périodes plus fraîches. Résultat, décourageant : une telle adaptation n’atténuerait la hausse des températures que dans 55 % des cas. Et ce, si le réchauffement climatique se limite à 1,5 °C d’ici à la fin du siècle, un scénario que beaucoup jugent désormais peu réaliste.

« Ces résultats soulignent les inquiétudes pour la survie à long terme de ce groupe emblématique », ont conclu les scientifiques. Sur les sept espèces de tortue de mer existantes, six figurent déjà sur la liste rouge des espèces menacées de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature), dont deux — la tortue imbriquée et la tortue de Kemp — sont en danger critique d’extinction.

