Le coronavirus, une épidémie favorisée par l’avion et le dérèglement climatique

Pour lutter contre ces nouveaux virus, le chercheur estime que la seule solution est alors de créer des outils permettant de les détecter rapidement. « C’est ce que les Chinois ont fait , précise-t-il. Ils ont développé une stratégie d’identification extrêmement fonctionnelle et rapide. Je crois qu’il faut essayer de détecter les choses le plus précocément possible. Donc je suis optimiste. » « Le laps de temps entre le moment où une personne est atteinte du coronavirus, va chez le docteur, est hospitalisée puis mise en quarantaine est de plus en plus court » , approuve Chiara Poletto.

Le dérèglement climatique pourrait, lui aussi, être l’une des causes de l’apparition du virus, comme cela est le cas pour d’autres virus émergents. « Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d’écosystèmes , assure le P r Raoult. C’est pour ça que vous ne pouvez pas avoir les mêmes maladies dans le pôle nord et dans les zones intertropicales humides. À chaque fois qu’un écosystème est modifié ou dégradé, il est possible que des maladies apparaissent et que d’autres disparaissent. »

Il nuance : les virus n’ont pas attendu la mondialisation actuelle et l’expansion du tourisme par avion que nous connaissons aujourd’hui pour se propager. « On pense par exemple que la grande peste d’Athènes [de 430 à 426 av. J.-C.] était due à l’arrivée des Perses en Grèce pour la guerre , rappelle le chercheur. On croit aussi que l’arrivée des Européens en Amérique [à la fin du XV e siècle], qui a été la première mondialisation, a entraîné l’exportation en Amérique de la variole, de la rougeole et de la typhoïde. En échange, les Américains nous ont donné la syphilis et le typhus. » En somme, les voyages en avion n’ont pas créé les virus, ils n’ont fait qu’augmenter la rapidité de leur propagation.

Si les causes de l’apparition de ce nouveau coronavirus 2019 sont encore floues, il est cependant évident que la mondialisation, et plus particulièrement les voyages en avion, est l’une des raisons de sa propagation hors de l’Asie. « On vit dans un monde qui est communicant, donc les déplacements des gens entraînent un déplacement des microbes qui sont avec eux , dit à Reporterre le P r Didier Raoult, chef de service à l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Marseille, spécialisé dans les maladies infectieuses. Toutes les étapes de la mondialisation vont avec le risque de transmettre des maladies inter-humaines. »

Au vu de la vitesse de propagation, Air France a suspendu ses vols vers la ville de Wuhan. Cependant, la compagnie aérienne française dessert toujours les villes de Shangai et Pékin de façon réduite, « en raison de la baisse de la demande sur ces destinations » . D’autres, comme British Airways ou Lion Air, ont préféré retirer leurs avions du territoire chinois. 250 Français (jugés en bonne santé par les médecins) vont être rapatriés de Wuhan en fin de semaine. Un second vol partira dans quelques jours : il accueillera des ressortissants français et d’autres pays européens.

D’après un premier scénario de « faible risque de diffusion » , le risque global d’exportation d’au moins un cas en Europe était alors de 33 % (avec 9 % de risques que ce cas soit exporté au Royaume-Uni, 8 % en Allemagne et seulement 5 % en France). Selon un second scénario de « risque élevé » , il y avait 70 % de risques qu’un cas soit exporté en Europe (24 % au Royaume-Uni, 21 % en Allemagne, 13 % en France) si 21 cas étaient recensés hors de Chine. Finalement, la réalité s’est avérée plus extrême encore que ces prédictions puisque depuis, 111 cas ont été comptabilisés à l’extérieur du pays, dont dix en Europe.

Une équipe de chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ( Inserm ), menée par la chercheuse Vittoria Colizza au sein de l’Institut Pierre Louis d’épidémiologie et de santé publique, a réussi à modéliser la diffusion possible du nouveau coronavirus 2019 en Europe. Le groupe a publié ses premiers résultats le 24 janvier 20202, basés sur l’état de la situation au moment de leur étude. Sept cas de personnes atteintes du 2019-nCoV étaient alors recensés à l’extérieur de la Chine, avant la quarantaine aérienne décidée par le gouvernement local.

Sur cette carte, on constate qu’un premier cas a été détecté en France le 23 janvier 2020. Le patient de 48 ans, originaire de Gironde, s’était déplacé en Chine (en passant par Wuhan) pour des raisons professionnelles. Depuis, quatre autres personnes infectées ont été recensées dans l’Hexagone. En Europe, l’Allemagne et la Finlande comptent également des patients porteurs du virus. Les autres personnes atteintes du 2019-nCoV vivent aux États-Unis, en Australie et en Asie.

Les causes de l’apparition du 2019-nCoV sont encore inconnues. Des soupçons pèsent toutefois sur le grand marché de la ville, le Huanan Seafood Wholesale Market, où des espèces d’animaux sauvages (rats, serpents, chauve-souris…) étaient vendues illégalement. Le marché a été fermé par les autorités début janvier. Mais le virus ne s’est pas arrêté aux frontières de la Chine. Une carte du monde interactive, mise à jour en temps réel, a été créée par des chercheurs de l’université américaine Johns Hopkins, pour suivre l’avancée de l’épidémie. Elle compile les données de l’OMS, de l’Agence fédérale américaine des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, et de deux instituts gouvernementaux chinois (NHC et Dingxiangyuan).

