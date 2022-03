Le linge radioactif du nucléaire ne sera pas lavé en Haute-Marne

En bref — Déchets nucléaires

Prévu pour nettoyer le linge contaminé de l’industrie nucléaire, le projet de laverie industrielle près de Bure, à Suzannecourt (Haute-Marne), pourrait être abandonné. Le groupe Unitech, porteur du projet, a en effet un autre lieu d’implantation en ligne de mire : l’Ain.

Contacté par le Journal de la Haute-Marne, Jacques Grisot, directeur de la société étasunienne pour l’Europe, a indiqué que « le projet en Haute-Marne n’est plus [leur] priorité ». « Nous avons toujours le terrain, toujours le permis de construire, toujours l’autorisation [d’installation], mais à la date d’aujourd’hui, la solution A, qui était Suzannecourt, est devenue la solution B », a-t-il précisé.

Le projet de blanchisserie industrielle dans l’Ain a été labellisé « France relance » et pourrait entrer en service à horizon 2025, selon le quotidien Le Progrès. Sa mise en service enterrerait définitivement le projet haut-marnais.

L’association Sortir du nucléaire Bugey, qui avait eu vent de ce projet dès l’automne dernier, a d’ores et déjà annoncé qu’elle s’opposerait à cette blanchisserie : « Une telle installation va générer des rejets radioactifs gazeux et liquides qui viendront s’ajouter à ceux des installations nucléaires proches, a-t-elle souligné. Même si ces rejets sont réglementés, ils ne sont pas sans effet sur l’environnement et la santé des habitants du secteur. »

La fin probable du projet de laverie nucléaire en Haute-Marne serait une victoire pour les opposants locaux à l’industrie nucléaire, qui se sont fortement mobilisés pour que cette blanchisserie ne sorte pas de terre.