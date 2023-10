Le métro de Marseille ferme en soirée... pendant deux ans

Les oiseaux de nuit de Marseille devront trouver d’autres moyens de transport pour regagner leurs pénates. À partir de ce lundi 23 octobre et pendant deux ans, les deux lignes de métro de la cité phocéenne seront fermées du lundi au jeudi à partir de 21 h 30, pour des tests liés au projet de nouveau métro automatique Neomma. Un service de bus de remplacement gratuit doit prendre le relais, avec un passage toutes les dix minutes jusqu’à minuit et demi.

320 000 usagers empruntent chaque jour ces deux lignes, dont 4 500 pendant les trois dernières heures de service. La municipalité s’est insurgée contre cette décision de la métropole Aix-Marseille-Provence, à laquelle elle dit ne pas avoir été associée.

« C’est une situation qui nous ramène à une époque où, pour sortir à Marseille, il fallait obligatoirement prendre sa voiture ou alors se presser pour prendre le dernier métro », a déclaré l’adjointe aux mobilités Audrey Gatian, estimant que dans d’autres villes des travaux similaires étaient « mieux séquencés avec beaucoup moins d’impacts ».

La mise en place de bus pour remplacer les métros « ne nous paraît pas réalisable actuellement au vu du nombre de conducteurs nécessaires » a aussi estimé la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), réclamant « des embauches supplémentaires » afin de ne pas « déshabiller la journée pour habiller la soirée ».

