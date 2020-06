Le mois de mai 2020 a battu un record de chaleur

Selon le service européen Copernicus, qui enregistre des données météo depuis 1979, le mois de mai 2020 est le plus chaud qu’il ait jamais constaté sur la planète.

« Le mois de mai 2020 a été 0,63°C plus chaud que la moyenne de 1981 à 2010 », nous apprend Copernicus. « Les températures les plus élevées par rapport à la moyenne ont été enregistrées dans certaines parties de la Sibérie où les températures étaient supérieures de jusqu’à 10°C par rapport à la moyenne, de l’Alaska et de l’Antarctique. »

Sur la planète, la dernière période de douze mois (juin 2019-mai 2020) a été supérieure de près de 0,7°C à la moyenne, à égalité avec la période de douze mois la plus chaude enregistrée (octobre 2015-septembre 2016), relèvent aussi les mesures.

Les températures un peu plus fraîches en Europe en ce mois de mai n’annulent pas ce record. On constate sur le continent une séparation géographique claire : les températures ont été supérieures à la moyenne dans la plupart des pays du sud-ouest et du nord-est de l’Europe et inférieures à la moyenne dans une région importante qui s’étend de la Scandinavie aux Balkans et à la côte nord de la mer Noire.

Toujours en Europe, bien que le mois de mai ait été plus froid que la moyenne, le printemps 2020 (mars-mai) a été supérieur de 0,7°C à la moyenne.