Le patron de TotalÉnergies élu président d’Entreprises pour l’environnement

Énergie

Patrick Pouyanné, le PDG de TotalÉnergies vient de prendre la tête de l’association Entreprises pour l’environnement, sachant que la major fait partie du top 20 des entreprises mondiales qui émettent le plus de CO 2 . Il succède à Jean-Laurent Bonnafé, le directeur général de BNP Paribas, une banque elle aussi épinglée pour sa politique d’évasion fiscale et son financement des énergies fossiles.

Cette nomination n’a pas tardé à faire réagir les écologistes, qui ont dénoncé une vaste opération d’écoblanchissement.

Le PDG de #TotalEnergies prend la tête d'Entreprises pour l'Environnement ! Sérieux @epe_asso ? On n'est pas le 1er avril pourtant🙈🙈🙈🙈 pic.twitter.com/b1X1RI0Kgd — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) June 2, 2022

Créée en 1992, l’Association française des entreprises pour l’environnement, EpE, regroupe une soixantaine de grandes entreprises françaises (Renault, EDF, Saint Gobain, Veolia, Airbus, Airfrance, Lafarge, Vinci, etc.). Ses membres disent partager « la même vision de l’environnement comme source de progrès et d’opportunités ».