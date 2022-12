Le plan de l’Europe pour réduire nos emballages

En bref — Pollutions

Limiter, réemployer, recycler : voici l’objectif de la Commission européenne, dans son deuxième paquet de mesures sur l’économie circulaire, publié le 30 novembre. L’exécutif européen a proposé un large éventail de mesures, très attendues, pour mettre fin à la hausse continue des déchets d’emballages. Selon la Commission, « chaque Européen génère près de 180 kg de déchets d’emballages par an ».

Dans ce texte, Bruxelles prévoit la réduction des déchets d’emballages de 15 % d’ici 2040, La Commission propose entre autres de bannir les emballages à usage unique des aliments et boissons consommés dans les restaurants et les cafés, les emballages des fruits et légumes ou les films de suremballage des canettes et autres produits déjà emballés. La taille des emballages de la vente par correspondance devra être réduite afin de limiter l’espace vide à 40 % du volume du colis.

Selon Pascal Canfin, le président de la commission environnement du Parlement européen, cette législation est « une avancée majeure ». « [Elle] va nous permettre d’accélérer la transition vers une économie circulaire en Europe. » L’alliance d’ONG européennes Rethink Plastic salue l’approche de Bruxelles. Toutefois, elle regrette la divergence des ambitions initiales concernant les objectifs de réutilisation, comme « l’objectif de parvenir à 100 % d’emballages réutilisables ou recyclables d’ici 2030 », dit Larissa Copello de Zero Waste Europe. Selon les ONG, Bruxelles a cédé sous la pression de l’industrie et des entreprises de boisson, qui restent les principaux pollueurs de plastique au niveau mondial.

