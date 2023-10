Les SUV polluent plus que les vieilles voitures

En bref — Transports

Pendant longtemps, les véhicules les plus polluants appartenaient aux ménages les plus modestes. Une époque révolue, selon le mouvement britannique Possible. Dans une étude publiée le 16 octobre, l’organisation écologiste constate que les émissions moyennes de CO₂ des véhicules récents ne diminuent plus au Royaume-Uni et à Londres.

Au contraire, elles augmentent dans les zones urbaines où les SUV sont les plus prisés, tels que les quartiers de Kensington, Chelsea ou Westminster. Dans ces riches quartiers, ces « véhicules utilitaires sportifs » représentent désormais une voiture neuve achetée sur trois, et suscitent bien plus d’engouement que les voitures électriques.

Les plus aisés parcourent le plus de kilomètres par an

« Le succès récent de ces véhicules plus gros, plus lourds, plus puissants signifie qu’en moyenne, une voiture achetée neuve en 2013 aura probablement des émissions de CO₂ inférieures à celles d’une nouvelle voiture à combustion thermique achetée en 2023 », souligne Possible.

Les SUV émettraient 20 % de plus que les voitures conventionnelles, principalement en raison de leur poids. Par ailleurs, les ménages les plus aisés sont aussi ceux qui parcourent le plus de kilomètres par an : trois fois plus que les ménages les plus modestes, selon les auteurs de l’étude.

Conclusion : les zones à faibles émissions (ZFE), telles que celle récemment instaurée à Londres, ne pénalisent pas autant qu’on le pense les revenus modestes. On suppose souvent que ces derniers sont plus touchés économiquement par les ZFE, car ils sont plus susceptibles d’avoir opté pour des véhicules diesel d’occasion, plus polluants. Or, l’étude de Possible montre que les personnes les plus riches produisent elles aussi de fortes émissions de gaz à effet de serre à cause de leurs SUV. Pourtant, ces automobilistes, qui ont les moyens d’acheter des SUV très chers, pourraient facilement investir dans des voitures électriques.

