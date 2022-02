Les coraux devraient succomber au réchauffement climatique

En bref — Eau, rivières, océans

D’ici quelques années, avec le réchauffement climatique, les coraux pourraient bien avoir disparu de toute la surface de la Terre. C’est la conclusion d’une étude publiée le 1er février dans Plos Climate. Un désastre, tant de nombreuses espèces marines et près d’un demi-milliard de personnes dépendent des coraux pour vivre.

« Nous confirmons qu’un réchauffement de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels sera catastrophique pour les récifs coralliens, indiquent les chercheurs à l’origine de cette étude. Nos résultats confirment que l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5 °C ne suffira pas à sauver la plupart des récifs coralliens. » Alors même que l’Accord de Paris stipule de limiter à 2 °C le réchauffement climatique d’ici 2100 — 1,5 °C au mieux —, l’équipe de recherche émet des doutes quant au fait d’atteindre cet objectif : « Au fur et à mesure que le changement climatique progresse, le nombre de refuges coralliens devrait diminuer, d’autant plus que le réchauffement climatique de 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris devient de plus en plus ambitieux. »

Point encourageant, l’étude mentionne que certains coraux ont un pouvoir d’adaptation : « Les récifs coralliens vivant dans des environnements à température variable ont montré une tolérance thermique plus élevée que ceux des environnements à faible variabilité. » Mais cela ne suffira peut-être pas. « Les coraux devront s’adapter afin de persister dans leurs emplacements actuels, mais on ne sait pas s’ils seront capables de le faire assez rapidement. »