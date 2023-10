Les émissions de CO2 à un niveau record en 2023

En bref — Climat

C’est un nouveau record absolu : les émissions mondiales de CO 2 devraient encore augmenter en 2023, avec 0,5 à 1,5 % de rejets dans l’atmosphère supplémentaire par rapport à 2022. C’est ce qui ressort d’une étude préliminaire, dont les résultats ont été rendus publics le 17 octobre par le Centre norvégien Cicero pour la recherche internationale sur le climat, affilié à l’université d’Oslo.

L’analyse finale doit être publiée en décembre, mais les chercheurs alertent d’ores et déjà sur cette tendance haussière inquiétante. Il faudrait en effet déjà être sur une trajectoire de baisse des émissions, d’au moins 5 % cette année, si l’on veut respecter l’objectif de l’Accord de Paris de limitation du réchauffement global à 1,5 °C, ainsi que le rappelle auprès de l’AFP Glen Peters, directeur de recherche au centre Cicero.

Les scientifiques ont plusieurs fois espéré apercevoir le pic des émissions mondiales ces dernières années, notamment en 2019, année suivie par un recul des émissions lié à la pandémie de Covid-19. Un nouveau pic a malheureusement été enregistré en 2022 et, a priori, un nouveau record haut se profile donc pour 2023.

« Pour limiter le changement climatique à 1,5 °C sans dépassement ou avec un dépassement limité, le déclin des émissions mondiales de CO 2 par rapport à 2019 doit être de : 48 % d’ici 2030, 80 % d’ici 2040 et 99 % d’ici 2050. Nous sommes en 2023 et les émissions continuent de monter ! » résume Glen Peters sur X (anciennement Twitter).

Ces mauvaises nouvelles tranchent avec l’annonce faite en septembre par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui prévoyait que la demande en énergie fossile connaisse un pic dans les toutes prochaines années. Une annonce qui laisse sceptique Glen Peters, plutôt « inquiet » que l’on ne fasse « que la moitié du travail » en faisant de gros efforts pour développer les énergies renouvelables, sans pour autant apprendre à se passer des énergies fossiles.

Actuellement, nous émettons plus de 40 milliards de tonnes de CO 2 chaque année dans l’atmosphère. Pour avoir 50 % de chance de limiter le réchauffement à 1,5 °C, et donc éviter les risques accrus de déclencher de dangereux points de bascule climatiques et leurs lots de catastrophes, il nous restait en 2022 un budget de 380 milliards de tonnes à émettre. Il sera atteint d’ici huit ans au rythme actuel.

Alors que les alertes sur le front de l’environnement continuent en ce mois d’octobre, nous avons un petit service à vous demander. Nous espérons que les derniers mois de 2023 comporteront de nombreuses avancées pour l’écologie. Quoi qu’il arrive, les journalistes de Reporterre seront là pour vous apporter des informations claires et indépendantes. Les temps sont difficiles, et nous savons que tout le monde n’a pas la possibilité de payer pour de l’information. Mais nous sommes financés exclusivement par les dons de nos lectrices et lecteurs : nous dépendons de la générosité de celles et ceux qui peuvent se le permettre. Ce soutien vital signifie que des millions de personnes peuvent continuer à s’informer sur le péril environnemental, quelle que soit leur capacité à payer pour cela. Allez-vous nous soutenir cette année ? Contrairement à beaucoup d’autres, Reporterre n’a pas de propriétaire milliardaire ni d’actionnaires : le média est à but non lucratif. De plus, nous ne diffusons aucune publicité. Ainsi, aucun intérêt financier ne peut influencer notre travail. Être libres de toute ingérence commerciale ou politique nous permet d’enquêter de façon indépendante. Personne ne modifie ce que nous publions, ou ne détourne notre attention de ce qui est le plus important. Avec votre soutien, nous continuerons à rendre les articles de Reporterre ouverts et gratuits, pour que tout le monde puisse les lire. Ainsi, davantage de personnes peuvent prendre conscience de l’urgence environnementale qui pèse sur la population, et agir. Ensemble, nous pouvons exiger mieux des puissants, et lutter pour la démocratie. Quel que soit le montant que vous donnez, votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer notre mission d’information pour les années à venir. Si vous le pouvez, choisissez un soutien mensuel, à partir de seulement 1€. Cela prend moins de deux minutes, et vous aurez chaque mois un impact fort en faveur d’un journalisme indépendant dédié à l’écologie. Merci. Soutenir Reporterre

📨 S’abonner gratuitement aux lettres d’info Abonnez-vous en moins d'une minute pour recevoir gratuitement par e-mail, au choix tous les jours ou toutes les semaines, une sélection des articles publiés par Reporterre. S’abonner

Commentaires