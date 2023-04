Les gobelets en plastique plus écolos que ceux en carton

Quotidien

Bourges vient d’ouvrir la saison des festivals. Jusqu’au 23 avril, la capitale du Berry va accueillir des dizaines de milliers de personnes. Pour limiter les déchets, depuis plusieurs années, les organisateurs ont mis en place une consigne des gobelets, en s’associant avec la marque Ecocup.

Comme celui de Bourges, la plupart des grands festivals ont désormais recours aux gobelets réutilisables. Mais ces derniers restent en plastique. Or, même réutilisable, le plastique demeure une source de pollution, notamment lors de sa fabrication. Alors, pourquoi ne pas opter plutôt pour des gobelets en carton recyclable ? Les organisateurs de nombreux événements se sont déjà posé cette question. Reporterre aussi dans un article publié en novembre dernier.

La meilleure option reste bien les gobelets réutilisables en plastique, selon le collectif R2D2. Cet organisme, qui aide les festivals français à réduire au maximum leurs déchets plastiques à travers le dispositif Drastic on Plastic, s’appuie notamment sur des travaux menés en Belgique par l’Agence publique des déchets dans les Flandres (Ovam). Cette dernière a comparé les analyses de cycle de vie (ACV) de différents types de gobelets, en 2017 et 2020.

Pour avoir moins de conséquences environnementales que les gobelets en carton, ceux en plastique doivent être utilisés plusieurs fois. Unsplash/ CC /Globelet Reusable

L’écocup est intéressante à condition qu’elle serve longtemps

Ainsi, pour que le gobelet réutilisable en plastique ait moins d’effets sur l’environnement qu’un gobelet jetable, il faut l’utiliser plusieurs fois. Et si le gobelet en carton ou en plastique est recyclé après usage ? Dans ce cas, l’écocup reste intéressante, mais à condition qu’elle serve au moins... quinze fois.

Aussi l’association Zero Waste France conseille-t-elle de « privilégier le réutilisable et de mettre en place les conditions qui vont faire que les gobelets vont être réutilisés le plus possible ». Système de récupération à la fin de l’événement, consigne, écocup sans date et neutre pour éviter la péremption marketing... L’ONG incite également à « mutualiser et/ou prêter ce stock de gobelets à d’autres structures locales pour favoriser sa réutilisation et éviter le plastique et/ou le jetable lors d’autres événements ».

